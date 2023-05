Tańsze śmieci w Warszawie? Radni PiS: wpływy od mieszkańców przekroczyły koszty odbioru Adrian Pieczka 15.05.2023 17:44 Trzeba obniżyć opłaty za odbiór śmieci w Warszawie - uważają radni Prawa i Sprawiedliwości. Przekazali w poniedziałek, że wpływy z opłat przekroczyły koszt utrzymania systemu w ubiegłym roku. Opierają się na opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Odbiór śmieci w Warszawie (autor: MPO Warszawa)

Zdaniem radnych Prawa i Sprawiedliwości, Warszawa powinna obniżyć opłaty za odbiór śmieci w mieście. Jak przekazali, według opinii RIO z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wykonania stołecznego budżetu za ubiegły rok, wpływy z opłat za odbiór odpadów, są wyższe niż koszty utrzymania systemu.

- Mieszkańcy nadpłacili z własnej kieszeni, a koszty sytemu były mniejsze. Ta różnica to mniej więcej 180 mln zł. Regionalna Izba Obrachunkowa wskazuje wprost, że tego typu oszczędności nie mogą być przeznaczone na jakieś inne cele. Muszą być przeznaczone w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi - komentuje stołeczny radny z ramienia PIS Dariusz Figura.





- Skład orzekający ponownie wskazał na potrzebę weryfikacji, kalkulacji kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz wysokości stawek opłaty - cytuje Figura. - To znaczy, że urząd bez zbędnej zwłoki powinien przedstawić projekt uchwały, która będzie statuowała niższe ceny dla mieszkańców. Skoro mamy oszczędności w systemie, to pieniądze bez zbędnej zwłoki powinny trafić do kieszeni mieszkańców. Mam nadzieję, że na najbliższej sesji zostanie przedstawiony projekt uchwały, który będzie pozwalał obniżyć opłaty - mówi.





Najbliższa sesja rady miasta 25 maja.

Aktualnie opłaty za śmieci to miesięcznie 85 zł od mieszkania w bloku i 107 zł od domu, niezależnie od liczby osób tam zamieszkujących.

