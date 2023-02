Radni PiS: podwyżka opłat za odpady to skutek ustawiania przetargów w MPO Adam Abramiuk 10.02.2023 11:34 Podwyżka opłat za odpady dla mieszkańców Warszawy może być skutkiem ustawiania przetargów w MPO - podejrzewają warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości. W ten sposób odnieśli się do zatrzymania byłego wiceministra Rafała Baniaka przez CBA.

Radni PiS: podwyżka opłat za odpady to skutek ustawiania przetargów w MPO (autor: MPO/CC BY-SA 4.0)

- Cały chaos związany z odpadami może być skutkiem korupcji w miejskiej spółce - mówił przewodniczący klubu PiS w Radzie Warszawy Dariusz Figura. - To wszystko, co się działo: nieustanne zmiany systemu odbioru, gospodarowania odpadami, zmiany systemu naliczania, przesuwanie przetargów z urzędu miasta do miejskiej spółki MPO i ogromny chaos - wydaje się, że w świetle tych obecnych doniesień to może nie być przypadek. Czy w opłatach, które ponoszą warszawiacy jest haracz łapówkarski dla działaczy Platformy Obywatelskiej? - tłumaczył.





Swoje wyliczenia kosztów z kilku lat przedstawiła mieszkanka Targówka pani Stanisława.

- Jak to możliwe, że w kilka lat opłaty wzrosły o ponad 750 procent? - pytała. - W 2016 roku było 10 zł. Potem, w 2020 - 65 zł. Potem było według zużycia wody, to było naprawdę kilkanaście złotych. Ale od stycznia 2022 roku ja płacę za jedną osobę 85 zł - wskazała.





W czwartek podczas sesji rady miasta radni PiS wnosili o informację prezydenta w sprawie MPO. Głosami Koalicji Obywatelskiej, wniosek został odrzucony.

