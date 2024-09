Ceny za akademiki i wynajem pokoju w górę. Studenci: jest dużo drożej RDC 25.09.2024 20:59 Znalezienie odpowiedniego zakwaterowania to dla studenta coraz trudniejsza i droższa sprawa. W Polskim Radiu RDC sprawdziliśmy, jak prezentują się ceny, oraz czy są dostępne miejsca w akademikach na Mazowszu. Jak wynika z raportu Warszawskiego Instytutu Bankowości „Portfel Studenta”, prawie 40% miesięcznego budżetu zajmuje właśnie najem lokalu.

Ceny za akademiki i wynajem pokoju w górę (autor: Szkoła Policji w Pile/zdjęcie ilustracyjne)

Rosną ceny za akademiki i wynajem pokoju w Warszawie. Znalezienie odpowiedniego zakwaterowania to dla studenta coraz trudniejsza i droższa sprawa.

Z raportu Warszawskiego Instytutu Bankowości „Portfel Studenta” wynika, że prawie 40% miesięcznego budżetu zajmuje właśnie najem lokalu.

— Największą część tych wydatków studenckich pochłania wynajem miejsca do spania. Te 37% wszystkich wydatków, około 1450 zł, to jest w tej chwili wynajem — mówi dr Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich.

Jak dodaje dr w Barbrich, rosną również wszystkie wydatki studenta rok do roku o prawie 100 złotych.

— Drogo, drogo coraz drożej. Na całe szczęście nie jest tak, że ten wzrost wydatków studenckich jest tak gwałtowny jak w poprzednich latach. Nie zmienia to jednak faktu, że jak ktoś zaczynał studia 5-6 lat temu, to te poziomy wydatków, to były okolice 2000 zł. W tej chwili zbliżamy się do poziomu 4000 zł — dodaje dr Barbrich.

Jak przyznają sami studenci, wzrost cen za mieszkanie czy akademik jest zauważalny.

— Jest drożej. Nawet dwa razy więcej — mówi jedna ze studentek.

Z danych raportu wynika, że najwięcej studentów mieszka w wynajętym pokoju lub mieszkaniu. Jedynie 11% korzysta z akademików.

Ceny w górę a miejsca zapełnione

Akademiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie są zapełnione. Mimo podwyżki, studenci nie znajdą tam już wolnego pokoju.

Rzecznik SGGW Krzysztof Szwejk informuje, że w tym roku jest do dyspozycji 2,5 tys. miejsc.

— Dla nowych i dla już studiujących osób z SGGW rekrutacja na te miejsca została zakończona. Warto tu stwierdzić, że z roku na rok obserwujemy większe zainteresowanie jedynkami, co powoduje, że z pokoi dwu-, trzyosobowych tworzymy jedynki — mówi Szwejk.

Jak dodaje Szwejk, w tym roku pokoje nieznacznie podrożały.

— Mniej więcej o 10% w stosunku do roku ubiegłego. Oczywiście to jest i tak mniej niż wzrost kosztów. Ceny mamy od 550 zł za miejsce w pokojach trzyosobowych do 1200 zł za pokój jednoosobowy — informuje Szwejk.

Brak miejsc w Radomiu

Nie ma również miejsc w akademikach Uniwersytetu Radomskiego. Za jedynkę w domu studenta trzeba zapłacić 550 zł, za pokój dwuosobowy 440 zł.

Rzecznik prasowy uniwersytetu dr Ewa Ferensztajn-Galardos podkreśla, że to o 10 procent więcej niż w ubiegłym roku.

— Troszkę zdrożały, ale też trzeba wspomnieć, że jednak ta cena, biorąc pod uwagę ceny rynkowe, to i tak jest atrakcyjna. O tym świadczy to duże zainteresowanie — mówi Ferensztajn-Galardos.

Obecnie w akademikach Uniwersytetu Radomskiego trwają remonty.

— Te akademiki są teraz remontowane, żeby sprostać potrzebom i oczekiwaniom studentów, żeby te standardy były na jak najwyższym poziomie — dodaje Ferensztajn-Galardos.

Inauguracja roku akademickiego na UR odbędzie się 3 października.

W Płocku ceny bez zmian

Dobre informacje dla studentów z Płocka. Opłaty w akademiku filii Politechniki Warszawskiej w Płocku w tym roku nie wzrosną.

Miejsce w pokoju dwuosobowym kosztuje 380 zł. Za pokój jednoosobowy student uczelni musi zapłacić 570 zł.

Co istotne, na tydzień przed rozpoczęciem roku akademickiego we „Wcześniaku” są wolne miejsca.

— Mamy mniej więcej w połowie wykorzystane te miejsca dla studentów. Z tym że przez studentów jest preferowane zamieszkiwanie pojedyncze w pokojach. Ze względu na dużą liczbę miejsc w akademiku jest to możliwe w Płocku. Dlatego mogę powiedzieć, że 90% miejsc w akademiku to są zamieszkiwania pojedyncze — mówi dziekan Cezary Wiśniewski.

We „Wcześniaku” na cztery pokoje przypada jeden węzeł sanitarny, dwie lodówki, na każdym piętrze jest kuchnia i pralnia. Mieszkańcy akademika mają także do dyspozycji siłownię.

58. inauguracja roku akademickiego w filii Politechniki Warszawskiej w Płocku odbędzie się 3 października o 11.00. w auli uczelni przy ul. Łukasiewicza.

Więcej o studiowaniu i związanych z tym kosztami poruszaliśmy podczas „Debaty RDC”.

