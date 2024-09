Ustawa o obronie cywilnej i ochronie ludności. Samorządowcy: musi dawać realne scenariusze Adam Abramiuk 25.09.2024 06:24 Samorządowcy z Piaseczna, Otwocka i Pruszkowa w nowej audycji Polskiego Radia RDC „Magazyn samorządowy” komentowali prace nad ustawą o obronie cywilnej i ochronie ludności. Dokument ma określać obowiązki i procedury w przypadku zagrożenia. — To bardzo potrzebna ustawa, która jak najszybciej musi być przygotowana. Mieszkańcy pytają, czy mamy schrony i czy będzie się gdzie ukryć w razie niebezpieczeństwa — podkreślał burmistrz Piaseczna, Daniel Putkiewicz.

Samorządowcy o pracach nad ustawą o obronie cywilnej i ochronie ludności (autor: 18 Dywizja Zmechanizowana/FB)

W piątek Sejm przystąpi do pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Rada Ministrów przyjęła ten projekt, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, w połowie września. Na realizację nowych rozwiązań rząd będzie przeznaczać rocznie nie mniej niż 0,3 proc. PKB.

W komunikacie KPRM wskazano, że rząd zamierza utworzyć system ochrony ludności, który będzie mógł się przekształcić w obronę cywilną. „Powstanie także m.in. system bezpiecznej łączności państwowej, który zapewni ciągłość funkcjonowania administracji oraz ochronę ludności w czasie pokoju i wojny” — czytamy.

Konstrukcja systemu ochrony ludności zostanie oparta m.in. o struktury: Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Systemu Powiadamiania Ratunkowego, struktur zarządzania kryzysowego, podmiotów leczniczych oraz organizacji pozarządowych. Na system ochrony ludności składać się będą: organy administracji publicznej, podmioty wykonujące zadania ochrony ludności oraz zasoby ochrony ludności.

Prace nad ustawą o obronie cywilnej i ochronie ludności komentował na antenie Polskiego Radia RDC samorządowcy z Mazowsza.

Posłuchaj rozmowy | Magazyn samorządowy | D. Putkiewicz, P. Bąk, J. Margielski

Burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz podkreślał, że jest to bardzo potrzebna ustawa, która jak najszybciej musi być przygotowana.

— Mieszkańcy mnie pytają, jak gmina jest przygotowana na sytuacje kryzysowe. I jeżeli chodzi o część sytuacji typu zagrożenie pożarowe, a Piaseczno ma 1/3 terenów lasów dookoła, niektóre miejscowości są wręcz otoczone lasami, to my takie rzeczy ćwiczyliśmy. Na przykład ewakuację tych miejscowości. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby mieszkańców ewakuować na różnych poziomach i robimy to we współpracy z przedsiębiorcami, oczywiście w ramach systemu Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej — powiedział Putkiewicz.

Prezydent Otwocka Jarosław Margielski zaznaczył, że ustawa musi dawać realne scenariusze dla sytuacji kryzysowych.

— Jaka jest koordynacja między służbami? Kto odpowiada? Jak zwołujemy sztab kryzysowy? Za co odpowiada komendant Straży Pożarnej? Za co komendant Policji? Za co odpowiada wójt? Za co odpowiada wojsko? Na jakim szczeblu? Kto przejmuje koordynację? Kto przejmuje dowodzenie? Jak mamy środki łączności zapewnione? Jeżeli wysiądą telefony komórkowe mówiąc wprost, czy nie ma energii elektrycznej, to czy mamy łączność analogową? — wymieniał Margielski.

Prezydent Pruszkowa Piotr Bąk dodał, że poza tą ustawą, trzeba też zmienić zmiany w prawie budowlanym.

— Dzisiaj wydając pozwolenie na budowę, co nie jest naszej jurysdykcji, tylko starostw powiatowych, można określić, że każdy budynek, który ma mieć kondygnację minus 1 czy minus 2 podziemną, ma mieć odpowiedniej grubości strop, żeby właśnie zapewnić to schronienie. A my później w ramach tej ustawy i środków, które będą w ramach niej dostępne, możemy wystąpić do właścicieli takich budynków, że mamy środki na doposażenie tych obiektów — mówił Bąk.

Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej został już przyjęty przez Radę Ministrów. Teraz trafi do sejmu.

Audycji „Magazyn samorządowy” można słuchać w Polskim Radiu RDC w każdy wtorek po godzinie 9:00.

Czytaj też: Nielegalne wyścigi uliczne a bezpieczeństwo na drogach. „Sąd powinien konfiskować samochody”