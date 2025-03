Ponad pół roku od wprowadzenia SCT i żadnego mandatu. Aktywiści klimatyczni reagują Przemysław Paczkowski 06.03.2025 11:47 Chociaż Strefa Czystego Transportu obowiązuje w Warszawie od 1 lipca 2024 roku, to do dziś służby nie wystawiły ani jednego mandatu. Głos w tej sprawie podnoszą aktywiści klimatyczni. Ich zdaniem miasto powinno bardziej zdecydowanie egzekwować prawo. — Po ponad pół roku chcielibyśmy, żeby przepis, który został po wielu trudach wdrożony, zaczął działać — mówi Nina Józefina Bąk z organizacji Clean Cities.

Strefa Czystego Transportu (autor: RDC)

Aktywiści klimatyczni apelują do władz Warszawy w sprawie nieuprawnionych kierowców wjeżdżających do Strefy Czystego Transportu. Rozwiązanie zakazujące wjazdu najstarszym samochodom do centrum miasta obowiązuje od 1 lipca 2024 roku. Do dziś służby nie wystawiła ani jednego mandatu.

Nina Józefina Bąk z organizacji Clean Cities chce, żeby miasto bardziej zdecydowanie egzekwowało przepisy.

— Patrzyliśmy na ten etap jako etap informacyjny, edukacyjny, więc nie pojawiały się żadne mandaty dla właścicieli samochodów, dla kierowców, którzy wjeżdżają tymi samochodami nieuprawnionymi, czyli starymi, które zatruwają powietrze. Po ponad pół roku chcielibyśmy, żeby przepis, który został po wielu trudach wdrożony, zaczął działać — mówi Bąk.

Straż miejska obecnie rejestruje wjazdy do strefy czystego transportu za pomocą dwóch kamer. Działaczka klimatyczna podkreśla, że jest to za mało.

— Mamy w samej strefie 200 kamer na skrzyżowaniach, które należą do Zarządu Dróg Miejskich, które można by podłączyć pod ten system i wtedy to sczytywanie już miałoby sens. No bo jeśli mamy zamiast dwóch, 200 kamer, no to wiadomo, że tę bazę można stworzyć i stwierdzić ile razy dany samochód się pojawił w strefie — dodaje Bąk.

Jak tłumaczy straż miejska, uchwała wprowadzająca Strefę Czystego Transportu ma w swoich zapisach wiele ulg, takich jak zwolnienie z restrykcji dla mieszkańców Warszawy do 1 lipca 2028 roku.

Granice SCT

Granice strefy pokrywają się z głównymi drogami i liniami kolejowymi. Wyznaczają je:

al. Prymasa Tysiąclecia, Al. Jerozolimskie, Trasa Łazienkowska, al. Stanów Zjednoczonych, ul. Wiatraczna, a następnie tory kolejowe wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej aż do al. Prymasa Tysiąclecia.

Ulice stanowiące granice nie są objęte strefą.

