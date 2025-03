Rowerem przez Port Czerniakowski, ale dalej wzdłuż Trasy „Ł” już nie. Kiedy budowa ścieżki? Adrian Pieczka 06.03.2025 07:34 Będzie przejazd przez Port Czerniakowski w Warszawie. Na dalszą część drogi rowerowej wzdłuż Trasy Łazienkowskiej trzeba poczekać jednak poczekać. Próba zlikwidowania tzw. teleportu, czyli miejsca urwania ścieżki, nie udała się przez wygórowane oferty złożone w przetargu. – Do zaprojektowania będą przejazdy rowerowe na skrzyżowaniu Łazienkowska – Czerniakowska – Solec – mówi rzecznik ZDM Maciej Dziubiński.

Droga rowerowa wzdłuż Trasy Łazienkowskiej zostanie domknięta (autor: ZDM)

Choć jeszcze w sierpniu rowerzyści będą mogli przejechać przez port Czerniakowski, to na dalszą część ścieżki trzeba będzie poczekać.

Jak informowaliśmy w Polskim Radiu RDC, w porcie konstrukcja nowego mostu pieszo-rowerowego spięła już oba brzegi. Teraz zacznie się układanie płyty.

Docelowo ma połączyć się ze ścieżkami rowerowymi na moście Łazienkowskim. Te jednak na razie kończą się na wysokości Rozbratu. Jest tam więc tzw. teleport, czyli takie miejsce urwania się ścieżki, że nie ma jak kontynuować jazdy, można się tylko się „teleportować”.

Pierwszy przetarg na zlikwidowanie „teleportu” nie udał się z powodu wygórowanych ofert i błędów formalnych.

– Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał do zaprojektowania przejazdy rowerowe na skrzyżowaniu Łazienkowska – Czerniakowska – Solec wraz z łącznikami do jezdni ulicy Łazienkowskiej. Dodatkowo trasę rowerową na wschód po obu stronach Trasy Łazienkowskiej, czyli kontynuację infrastruktury wybudowanej w ramach przebudowy wiaduktów – mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Maciej Dziubiński.

Do zaprojektowania będzie miał trasę pod łącznicami przy Torwarze.

– Oraz łącznik wzdłuż hali widowiskowej, parkingu i pętli autobusowej. Dodatkowo będzie musiał wykonać uzupełnienie brakującego połączenia między ulicą Łazienkowską i południową pochylnią przy Rozbracie oraz przebudować fragment istniejącej drogi rowerowej wzdłuż Wisłostrady – dodaje Dziubiński.

Na oferty w przetargu ZDM czeka do końca marca. Wybrany wykonawca ma mieć 18 miesięcy na budowę.

Most Łazienkowski to – zaraz za Świętokrzyskim – most o drugim największym natężeniu ruchu rowerowego w Warszawie. Według pomiarów z 2023 r. codziennie przejeżdża przez niego (szacunkowo) 6 674 rowerzystów.

Wcześniejszy odcinek drogi rowerowej w Śródmieściu został zmodernizowany w ramach przebudowy Trasy Łazienkowskiej. Podobnie prace obejmują drogę na Saskiej Kępie.

