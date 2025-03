Klasztorny ogród na Woli został zabytkiem. To ostatni ślad po tym, jak pierwotnie wyglądała dzielnica [ZOBACZ] RDC 05.03.2025 21:02 Ogród klasztoru karmelitanek bosych przy ul. Wolskiej 27/29 w Warszawie został wpisany do rejestru zabytków. To ostatni zachowany ślad po pierwotnym zagospodarowaniu dzisiejszej dzielnicy Woli. W uzasadnieniu tej decyzji konserwator pisał o niepodważalnych wartościach historycznych, artystycznych i naukowych tego miejsca.

Ogród karmelitanek bosych stał się zabytkiem (autor: Kinga Lipke-Żurek, WUOZ w Warszawie)

Jak podał mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków, ogród klasztoru karmelitanek bosych został wpisany do rejestru zabytków.

Po 1780 r. grunty na obszarze pomiędzy obecnymi ul. Wolską, Młynarską i Karolkową, która rozgraniczała tereny należące do miasta i wsi Wola Wielka, zakupił warszawski bankier i przedsiębiorca Karol Schultz.

Uregulował wtedy też odcinek drogi pomiędzy ulicami Przyokopową i Wolską jako granicę swych dóbr, zwanych Karolinem lub Karolową Wolą.

W południowej części dóbr w 1787 r. założył rezydencję otoczoną ogrodem ze stawem i wyspą, część środkową zajmowały sad, folwark i cegielnia z domami mieszkalnymi (tzw. kolonia Szultza), a w skrajnej, północnej części znajdował się budynek browaru z niezagospodarowanym obszarem po zachodniej stronie.

W 1792 r. północną część dóbr wolskich, obejmującą teren browaru, nabył Jan Chryzostom Biernacki. W latach 1850–60 jego wnuk Adam Biernacki, wybudował w tym miejscu klasycystyczny pałacyk projektu Józefa Orłowskiego z ogrodem na jego tyłach.

Pierwotny, utrwalony na archiwalnych mapach z lat 1896–1906 układ ogrodu miał cechy powstających w tym czasie modnych parków krajobrazowych czy romantycznych.

Historyczną posesję pałacyku Biernackich podzielić można było na 3 strefy:

północną z pałacem z półkolistym podjazdem,

środkową z ogrodem z systemem nieregularnych ścieżek i swobodnie rozplanowaną roślinnością,

południową, wydzieloną poprzeczną ścieżką, o nieznanym sposobie zagospodarowania.

W 1920 r. nieruchomość stała się własnością ostatniej z rodu Biernackich – Celestyny, która wschodnią część dóbr przekazała zakonowi redemptorystów, a działkę z pałacykiem i ogrodem przekazała w 1929 r. archidiecezji warszawskiej.

Podczas okupacji władze kościelne zdecydowały w 1941 r. sprowadzić do pałacyku sześć sióstr z lwowskiego klasztoru karmelitanek bosych.

W trakcie Powstania Warszawskiego pałacyk został zdewastowany i spalony, a przylegający do niego ogród stał się miejscem masowych mordów dokonywanych przez hitlerowców na okolicznej ludności cywilnej, w czasie których zamordowanych zostało ok. 3200 osób, co upamiętnia Tablica Tchorka umieszczona na frontowej ścianie budynku.

