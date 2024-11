Jest szansa na ratunek dla zabytkowej kamienicy na Woli. Interweniuje wojewódzki konserwator Miłosz Kuter 09.11.2024 16:41 Zabytkowa kamienica przy ul. Łuckiej 8 w Warszawie może wrócić do rejestru. Wojewódzki konserwator zabytków na wniosek dwóch organizacji społecznych wszczął postępowanie dotyczące ponownego wpisania do rejestru elementów XIX-wiecznego budynku, m.in. balkonów.

3 Zabytkowa kamienica przy Łuckiej na warszawskiej Woli (autor: B. Lis, WUOZ w Warszawie)

Po tym, jak Generalny Konserwator Zabytków wykreślił najstarszą na Woli czynszówkę z rejestru zabytków, wojewódzki konserwator postanowił wszcząć postępowanie o ponownie wpisanie kamienicy do rejestru, a przynajmniej jej części.

– W praktyce oznacza to, że od momentu wszczęcia postępowania wpisu do rejestru zabytków, właściciel nie będzie mógł podejmować przy tych pozostałościach żadnych prac budowlanych, również rozbiórkowych. Nie można przesądzić, czy ten wpis do rejestru zostanie przeprowadzony. Jest to moment, żeby jeszcze zweryfikować wartości zabytkowe tego, co z tej kamienicy tak naprawdę pozostało – mówi wojewódzki mazowiecki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz.

Teraz rozpocznie się ocena techniczna przedwojennej czynszówki.

– W najbliższym czasie przeprowadzimy oględziny budynku. Będzie to też moment, żeby właściciel obiektu mógł się na ten temat wypowiedzieć. Poprosimy zapewne o jakąś specjalistyczną opinię w tej sprawie, szczególnie w kwestii możliwości technicznej zachowania tych reliktów – wyjaśnia Dawidowicz.

W ciągu najbliższych dwóch–trzech miesięcy powinna zapaść decyzja administracyjna w tej sprawie.

Wojewódzki konserwator wszczął postępowanie na wniosek dwóch organizacji – Stowarzyszenia „Masław” oraz Obrońców Zabytków Warszawy.

Historia najstarszej kamienicy na Woli

Czynszówka przy Łuckiej powstała w 1878 roku i jako jedna z nielicznych w tej części miasta przetrwała II wojnę światową. W 2012 roku została zwrócona spadkobiercom właścicieli i od tego czasu znajduje się w prywatnych rękach.

Zanim to się stało, jeszcze w 1992 roku, trafiła do rejestru zabytków, co nakładało na właściciela obowiązek dbania o należyty stan nieruchomości, m.in. zachowania wpisanych do rejestru elementów w niezmienionej formie i prowadzenia regularnych prac konserwatorskich.

Niestety przez lata budynek uległ znacznemu zniszczeniu. Co istotne, kamienica cały czas jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków.

Źródło: RDC Autor: Miłosz Kuter/PA