Interwencja policji na Woli. Właściciel rozpoczął nielegalną rozbiórkę kamienicy RDC 21.12.2024 14:33 Na warszawskiej Woli trwa interwencja policji w związku z nielegalną rozbiórką kamienicy. Według doniesień członków organizacji społecznych właściciel rozpoczął nielegalne prace rozbiórkowe w budynku położonym przy ul. Łuckiej 8 w Warszawie, zanim ostateczną decyzję w sprawie statusu kamienicy wydał Mazowiecki Konserwator Zabytków.

Nielegalna rozbiórka kamienicy na Łuckiej 8 w Warszawie (autor: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków)

Policja została wezwana do zatrzymania prac rozbiórkowych kamienicy przy ul. Łuckiej 8 w Warszawie, która rozpoczęła się w sobotę. W sprawie rozbiórki interweniował Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Mazowiecki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków kamienicy przy ulicy Łuckiej 8 na wniosek organizacji społecznych - Stowarzyszenia Masław oraz Obrońcy Zabytków Warszawy.

Postępowanie ma na celu ocenę, czy w obecnym stanie zachowania pozostałości kamienicy mogą zostać objęte odrębną ochroną konserwatorską. Chodzi między innymi o elewacje i przejazd bramny.

Mazowiecki Konserwator zabytków zwraca uwagę, że w tej sytuacji, podejmowanie jakichkolwiek prac w trakcie trwania postępowania jest niezgodne z prawem.

Młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z warszawskiej policji potwierdził, że na miejsce udała się policja.

Kamienicę Abrama Włodawera zbudowano w 1878 r. Budynek przetrwał II wojnę światową i powstanie warszawskie. To najstarsza czynszówka na Woli. W 2012 r. została zwrócona spadkobiercom właścicieli, od tego czasu znajduje się w prywatnych rękach. Jeszcze w latach 90., trafiła do rejestru zabytków, co nakłada na właściciela obowiązek dbania o należyty stan nieruchomości, m.in. zachowania wpisanych do rejestru elementów w niezmienionej formie i prowadzenia regularnych prac konserwatorskich.

W listopadzie br. obiekt został wykreślony z rejestru, co spowodowało protesty organizacji społecznych, obawiających się że otworzy to drogę do rozbiórki kamienicy.

Kamienica wielokrotnie była podpalana. W 2015 roku budynek płonął aż 9 razy, a w 2016 r. – 6. W związku z licznymi wątpliwościami mieszkańców, co do poprawności sprawowania opieki nad zabytkiem przez właścicieli, w 2020 r. władze dzielnicy zgłosiły sprawę do prokuratury. W kwietniu 2020 r. oficyna kamienicy została rozebrana, mimo sprzeciwu konserwatora.

