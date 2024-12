Kamienica przy Łuckiej wyburzona w całości mimo zakazu prac Miłosz Kuter 23.12.2024 10:52 Najstarsza kamienica na warszawskiej Woli przestała istnieć - miało dojść do nielegalnego wyburzenia. Dziś rano przy Łuckiej 8, mimo zakazu prac, robotnicy kontynuowali rozbiórkę starego budynku, który znajduje się na posesji. Prace rozpoczęły się już w sobotę. Wtedy interweniował Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Kamienica przy Łuckiej wyburzona w całości mimo zakazu prac (autor: Michał Krasuski/FB)

Najstarsza kamienica na warszawskiej Woli wyburzona w całości. Prace rozpoczęły się już w sobotę. Wtedy interweniował Wojewódzki Konserwator Zabytków twierdząc, że wyburzanie jej jest nielegalne. Dziś rano przy Łuckiej 8, mimo zakazu prac, robotnicy kontynuowali rozbiórkę starego budynku, który znajduje się na posesji.

Jak mówi Marcin Jakubik, rzecznik dzielnicy Wola, tym razem budynku już nie udało się uratować.

- Nie ma już nic, oprócz kawałka, fragmentu i sterty gruzów. Kamienicy przy ulicy Łuckiej już nie ma. Najstarszej kamienicy na Woli nie ma. Teraz koncentrujemy się jak najszybszym zabezpieczeniu terenu, ponieważ to zagraża po prostu bezpieczeństwu, przechodniów, samochodów - tłumaczy.



Wojewódzki Mazowiecki Konserwator Zabytków złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Zabytkowa kamienica

Kamienicę Abrama Włodawera zbudowano w 1878 r. Budynek przetrwał II wojnę światową i powstanie warszawskie. To najstarsza czynszówka na Woli. W 2012 r. została zwrócona spadkobiercom właścicieli, od tego czasu znajduje się w prywatnych rękach. Jeszcze w latach 90., trafiła do rejestru zabytków, co nakłada na właściciela obowiązek dbania o należyty stan nieruchomości, m.in. zachowania wpisanych do rejestru elementów w niezmienionej formie i prowadzenia regularnych prac konserwatorskich. W listopadzie br. obiekt został wykreślony z rejestru, co spowodowało protesty organizacji społecznych, obawiających się że otworzy to drogę do rozbiórki kamienicy.

"Przypominamy, że MWKZ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków reliktów kamienicy przy ul. Łuckiej 8 na wniosek organizacji społecznych - Stowarzyszenia Masław oraz Obrońcy Zabytków Warszawy. Postępowanie ma na celu ocenę czy w obecnym stanie zachowania pozostałości kamienicy mogą zostać objęte odrębną ochroną konserwatorską m.in. elewacje i przejazd bramny" - napisano w mediach społecznościowych Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. "W tej sytuacji, podejmowanie jakichkolwiek prac w trakcie trwania postępowania jest niezgodne z prawem" - dodano.

Kamienica wielokrotnie była podpalana. W 2015 roku budynek płonął aż 9 razy, a w 2016 r. – 6. W związku z licznymi wątpliwościami mieszkańców, co do poprawności sprawowania opieki nad zabytkiem przez właścicieli, w 2020 r. władze dzielnicy zgłosiły sprawę do prokuratury. W kwietniu 2020 r. oficyna kamienicy została rozebrana, mimo sprzeciwu konserwatora.

W październiku br. rozebrany został zabytkowy dwór na Wyczółkach. Rok wcześniej, w sierpniu zburzono przedwojenny budynek przy ul. Rozbrat 44. Pod koniec czerwca 2021 r. pod łyżkami koparek zniknęła zabytkowa oficyna przy Hożej 9A. Dwa lata wcześniej ten sam los spotkał kamienicę przy ul. Grzybowskiej 37 na Woli. W styczniu 2019 r. zburzona została kamienica przy ul. Markowskiej 16 na Pradze-Północ.

Czytaj też: Rozbiórka kamienicy na Woli wstrzymana. Burmistrz dzielnicy: jest nielegalna