Najstarsza czynszówka na Woli wykreślona z rejestru zabytków Adam Abramiuk 06.11.2024 12:56 Zabytkowa kamienica przy ul. Łuckiej 8 na warszawskiej Woli została wykreślona z rejestru zabytków. Z decyzją Generalnego Konserwatora Zabytków nie zgadzają się władze dzielnicy. Burmistrz Krzysztof Strzałkowski zapowiedział złożenie wniosku do Mazowieckiego Konserwatora Zabytków o wpisanie czynszówki do rejestru zabytków w granicach jej murów obwodowych.

Kamienica przy Łuckiej na warszawskiej Woli (autor: Krzysztof Strzałkowski/FB)

Generalny Konserwator Zabytków postanowił wykreślić z rejestru kamienicę przy ul. Łuckiej 8 w Warszawie. Jest to jedna najstarsza czynszówka na Woli, której historia sięga lat 70. XIX wieku.

Z tą decyzją nie zgadzają się władze dzielnicy. Nie są jednak stroną w postępowaniu, dlatego nie mogą złożyć odwołania. Burmistrz postanowił więc zadziałać w inny sposób, aby uchronić zabytkową kamienicę.

– Należy chronić zachowane elementy budynku jako cenne z punktu widzenia historycznego i naukowego. Dlatego też składamy do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosek o wpisanie obwodowych murów kamienicy – informuje Krzysztof Strzałkowski.

Czynszówka przy Łuckiej powstała w 1878 roku i jako jedna z nielicznych w tej części miasta przetrwała II wojnę światową.

W 2012 roku została zwrócona spadkobiercom właścicieli i od tego czasu znajduje się w prywatnych rękach. Zanim to się stało, jeszcze w 1992 roku, trafiła do rejestru zabytków, co nakładało na właściciela obowiązek dbania o należyty stan nieruchomości, m.in. zachowania wpisanych do rejestru elementów w niezmienionej formie i prowadzenia regularnych prac konserwatorskich. Niestety przez lata budynek uległ znacznemu zniszczeniu.

Co istotne, kamienica cały czas jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków.

