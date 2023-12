Nie strzelajmy w Sylwestra. Apel Komisji Ochrony Środowiska Rady Warszawy Adam Abramiuk 13.12.2023 11:18 Podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy przyjęto stanowisko w sprawie nieużywania środków pirotechnicznych podczas wieczoru sylwestrowego. Radni apelują, aby nie używać materiałów pirotechnicznych, takich jak petardy i fajerwerki.

Nie strzelajmy w Sylwestra. Apel Komisji Ochrony Środowiska Rady Warszawy (zdjęcie ilustracyjne)) (autor: Pexels)

Komisja Ochrony Środowiska w Radzie Warszawy wystosowała apel do mieszkańców. – Zachęcamy do zrezygnowania z fajerwerków – mówi przewodnicząca komisji, Renata Niewitecka.

– Bardzo się martwimy o zwierzęta i o ptaki przebywające w Warszawie. Kilkuminutowa zabawa funduje wielogodzinną traumę. Bardzo prosimy, żeby psy były zawsze na smyczy, żeby nie mogły gdzieś uciec, wpaść pod samochód – apeluje Niewitecka.

– W pogotowiu będzie działał EKO Patrol Straży Miejskiej – podkreśla Niewitecka – zachęcam do tego, żeby zgłaszać, ale też zachęcam do tego, żeby zadbać o swoich pupili, żeby przygotować ich na te wybuchy i na głośne hałasy, żeby zabezpieczyć się tak, jak wspominają weterynarze w tabletki uspakajające, bo niektórym zwierzętom jest to potrzebne.

Warszawscy radni wystosują także apel do ministra środowiska, żeby powstały przepisy ograniczające korzystanie z pirotechniki podczas imprez organizowanych w miastach.

W tym roku Warszawa nie będzie przygotowywać miejskiego sylwestra. Impreza nie będzie organizowana na Mazowszu również w Radomiu, Płocku czy Ciechanowie.

