„Bunkier” lepszy od budki z kurczakami? Budynek przy Spacerowej w ogniu krytyki Mikołaj Cichocki 12.12.2023 17:57 Betonowy blok pasuje do krajobrazu, a 30-letnia budka z kurczakami - już nie. Mieszkańcy Mokotowa krytykują nowy budynek, który budowany jest przy ul. Spacerowej. Nazwali go „bunkrem”. Powstaje on w ramach budowy linii tramwajowej do Wilanowa. „Bunkier”

1 Bunkier powstaje na Mokotowie (autor: RDC)

Betonowy blok powstaje przy ul. Spacerowej. To w ramach budowy linii tramwajowej do Wilanowa. Mieszkańcy Mokotowa krytykują nowy budynek, ale Tramwaje Warszawskie tłumaczą, że ten musi powstać.

- To podstacja niezbędna do funkcjonowania tramwajów - informuje rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz. - Takie budynki muszą być rozmieszczone co kilka kilometrów wzdłuż torów tramwajowych. Podstacja jest bardzo dużym pomieszczeniem, którego budowy nie można uniknąć. Tramwaj musi mieć zasilanie w energię elektryczną. Elewacja tego budynku będzie obłożona płytami włóknocementowymi, dopasowanymi do koloru hotelu, który znajduje się tuż obok - tłumaczy.

Kilkaset metrów dalej, przy ul. Dolnej zlikwidowana ma zostać natomiast kultowa budka z kurczakiem, co nie podoba się mieszkańcom. Jako powody wskazano że „nie pasuje” do krajobrazu tej części miasta. Nasz reporter Mikołaj Cichocki spytał mieszkańców Mokotowa, co uważają o nowej budowli i jak oceniają pomysł likwidacji budki z kurczakiem.

Na planach technicznych, udostępnionych przez inwestora w przetargu, podstacja ma 3 metry wysokości. Powstająca przy ul. Spacerowej budowla - już przekracza wskazane wymiary.

