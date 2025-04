Duże zmiany w ruchu na Mokotowie. Dziś zostaną otwarte dwie jezdnie [MAPA] RDC 17.04.2025 21:04 W nocy z czwartku na piątek powróci ruch po dwóch jezdniach ulic Belwederskiej i Jana III Sobieskiego na warszawskim Mokotowie. Drogi zamknięte były na odcinku od Gagarina i Spacerowej do Idzikowskiego. Wykonawca linii tramwajowej do Wilanowa kończy już asfaltowanie odcinka w kierunku Wilanowa.

Kierowcy pojadą po obu jezdniach na Belwederskiej i Sobieskiego (autor: Tramwaje Warszawskie/zdjęcie ilustracyjne)

Robotnicy kończą asfaltowanie zamkniętej jezdni w kierunku Wilanowa, pomiędzy Gagarina a Idzikowskiego. Układają ostatnią, ścieralną warstwę asfaltu, malują pasy, ustawiają znaki. Wszystko po to, żeby jeszcze przed świętami oddać ten odcinek do ruchu.

Kierowcy znowu będą jeździli dwoma jezdniami, na których będzie po dwa pasy. Na niektórych skrzyżowaniach zmieni się organizacja ruchu.

Zmiany w ruchu drogowym

Na ulicy Belwederskiej, z obu stron skrzyżowania z Gagarina i Spacerową, kierowcy będą mieli po trzy pasy: do jazdy prosto lub w prawo, do jazdy prosto i lewoskręt.

Ze Spacerowej kierowcy pojadą dwoma pasami prosto lub dwoma w prawo w stronę Wilanowa.

Otwarty zostanie skręt w lewo z Gagarina w stronę Wilanowa. Oprócz tego kierowcy pojadą prosto lub w prawo.

Na ulicy Grottgera wróci jeden kierunek ruchu – w stronę Pogodnej. Na fragmencie Pogodnej, gdzie do tej pory był ruch dwukierunkowy, kierowcy pojadą tylko w stronę Zajączkowskiej. A z Zajączkowskiej wyjadą w prawo na ulicę Spacerową.

Drogowcy wyasfaltowali połączenie ulicy Dolnej z Chełmską, Belwederską i Jana III Sobieskiego. Na skrzyżowaniu wróci ruch we wszystkich kierunkach.

Z Jana III Sobieskiego, zarówno od strony Wilanowa jak i centrum, będą wyznaczone osobne pasy do skrętu w van Beethovena.

Na jezdni w stronę Wilanowa będzie zamknięty pas do skrętu w lewo, w ulicę Idzikowskiego do alei Witosa. Kierowcy pojadą prosto lub skręcą w prawo. Od strony Wilanowa będzie jeden pas prosto i jeden prosto lub w prawo. Nie będzie skrętu w lewo, w Idzikowskiego do Puławskiej. Na tym skrzyżowaniu jadący w stronę Wilanowa przejadą na drugą, wspólną jezdnię.

Wyjazd z obu stron Idzikowskiego na ulicę Jana III Sobieskiego będzie dwoma pasami w każdym kierunku.

To nie koniec prac?

Po wyasfaltowaniu jednej nitki ulic Belwederskiej i Jana III Sobieskiego robotnicy będą pracowali na drugiej – prowadzącej do centrum. Trzeba m.in. uporządkować krawężniki i wyregulować studzienki, a na końcu ułożyć ostatnią warstwę asfaltu. W związku z tym, do końca maja, mogą tu jeszcze być zwężenia.

Kolejne odcinki trasy tramwajowej do Wilanowa oddawane są etapami. W październiku tramwaje pojechały do Miasteczka Wilanów. Latem składy dojadą ulicą św. Bonifacego do pętli Stegny. Z kolei na maj wykonawca inwestycji zaplanował uruchomienie obu jezdni alei Rzeczypospolitej – jeszcze nie w pełnym przekroju i bez ostatnich warstw asfaltu. Utrudnienia będą jeszcze w rejonie skrzyżowania z ulicą Sejmu Czteroletniego, gdzie powstanie dodatkowa zawrotka, której nie przewidywał pierwotny projekt.

Ponadto budowniczowie będą asfaltowali kolejne odcinki ulicy Jana III Sobieskiego. Zakończenie zasadniczych robót drogowych na ulicach Belwederskiej i Jana III Sobieskiego nastąpi w III/IV kwartale 2025 r.

