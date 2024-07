Koniec utrudnień na Mokotowie? Ruchliwe skrzyżowanie ma być gotowe we wrześniu

Jeszcze we wrześniu zostanie oddane do użytku ruchliwe skrzyżowanie u zbiegu ulic Dolnej, Sobieskiego, Belwederskiej i Chełmskiej na warszawskim Mokotowie — zapowiada wykonawca, firma Budimex. Jak nam przekazał, prace w tym miejscu idą zgodnie z planem. Dla mieszkańców to dobra informacja, bo obecnie muszą się mierzyć z utrudnieniami. — Problemy są, ale miejmy nadzieję, że to długo nie potrwa — usłyszał nasz reporter od jednej z mieszkanek.