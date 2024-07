Ponad miesiąc bez tramwajów w dwóch dzielnicach Warszawy [UTRUDNIENIA] RDC 29.07.2024 06:17 Od dziś w związku z pracami drogowymi zawieszone zostaje kursowanie linii tramwajowych na Spacerowej i Puławskiej na Mokotowie oraz w rejonie ronda Kacrelak na Woli. Prace mają potrwać ponad miesiąc.

2 Utrudnienia i objazdy na Mokotowie i Woli (autor: ZDM Warszawa)

W związku z kolejnym etapem prac związanych z budową tramwaju do Wilanowa od 29 lipca do 1 września zamknięte zostają odcinki tramwajowe w ciągu ul. Marszałkowskiej i Puławskiej od pl. Zbawiciela do ul. Woronicza i w ciągu ul. Goworka, Spacerowej i Gagarina.

W kwietniu uruchomiono odnogę nowej trasy tramwajowej i po ponad 50 latach tramwaj pojechał na Sielce. Nową trasą kursuje tramwajowa linia 11. Po trzech miesiącach trasa zostanie zamknięta na cztery tygodnie.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że od 29 lipca do 1 września zawieszone zostanie funkcjonowanie linii 4, 10, 11, 18.

Zmieni się trasa linii 31. Tramwaje pojadą od PKP Służewiec ulicami Woronicza i Puławską do pętli Wyścigi. Dodatkowo uruchomione zostanie w weekendy do początku września kursowanie linii 31.

Z kolei linia 218 pojedzie ul. Woronicza.

Linie zastępcze na Mokotowie – trasa

Uruchomione zostaje kursowanie linii zastępczej 74 na trasie: Nowe Bemowo/Cm. Wolski, Wolska, Kasprzaka, Prosta, al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, Nowowiejska, Marszałkowska, al. Solidarności, most Śląsko-Dąbrowski, Targowa, 11 Listopada, Odrowąża, Matki Teresy z Kalkuty, Rembielińska, Annopol, Żerań Wschodni.

Kolejna linia zastępcza 78 będzie kursowała na trasie Os. Górczewska, Górczewska, Powstańców Śląskich, Połczyńska, Wolska, Kasprzaka, Prosta, al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, Nowowiejska, Marszałkowska, Andersa, Międzyparkowa, Słomińskiego, most Gdański, Jagiellońska i Żerań FSO.

Linia Z-4 będzie kursowała na trasie: pl. Konstytucji, Waryńskiego (powrót: Marszałkowska), Puławska, Metro Wilanowska.

Dla linii: 100, 131, 519, 522, 525, N25, N31, N37 i N81 w kierunku krańca Dw. Centralny zamiast przystanku Pl. Konstytucji 02 obowiązuje przystanek Pl. Konstytucji 08.

Dla kursów skróconych linii 522 w zamian za zawieszony przystanek Pl. Konstytucji 10 obowiązuje przystanek Pl. Konstytucji 02 razem z linią Z-4. Dla linii 217 zamiast przystanku Metro Wilanowska 15 obowiązuje przystanek Metro Wilanowska 14.

„Kursowanie linii: 31, 74, 78, 118, 131, 138, 217, 218, N37 i Z-4 w dniach 29 lipca – 1 września odbywać się będzie na podstawie specjalnych rozkładów jazdy” – przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Zamknięte skrzyżowanie z Wiśniową

To nie koniec utrudnień dla mieszkańców Mokotowa. Skrzyżowanie Rakowieckiej z Wiśniową zostanie zamknięte od poniedziałku 29 lipca.

Do budynków po północnej stronie Wiśniowej kierowcy dojadą od ul. Batorego. Na odcinku od Narbutta do Rakowieckiej będą dwa kierunki ruchu. Z Rakowieckiej będzie można tu dojechać jednokierunkowym fragmentem Kazimierzowskiej i Narbutta. Inna droga poprowadzi ul. Madalińskiego i Kazimierzowską z ruchem dwukierunkowym.

Z kolei dojazd do Urzędu Dzielnicy Mokotów i budynków przy Rakowieckiej między Wiśniową a Sandomierską oraz przy skrzyżowaniu z Puławską będzie odbywał się ulicami Narbutta lub Madalińskiego i Sandomierską. Wyjazd z tego obszaru będzie Starościńską i Rejtana do Sandomierskiej.

Zmiany na Woli przy rondzie Karcelak

W poniedziałek, 29 lipca, ruszają też prace na Kercelaku oraz na przejeździe u zbiegu ulic Okopowej i Chłodnej. Dla kierowców są objazdy. Komunikacja miejska również pojedzie inaczej.

W związku z remontem torowiska zamknięta zostaje centralna część skrzyżowania Okopowej z aleją „Solidarności”. Remont na Kercelaku zostanie przeprowadzony równolegle z modernizacją przejazdu przy Chłodnej.

Dla kierowców oznacza to brak skrętu z alei „Solidarności” w Okopową. Od strony alei Jana Pawła II będą trzy pasy prosto, a od Wolskiej dwa pasy do jazdy prosto i jeden do skrętu w stronę Grzybowskiej.

Na Okopowej z obu kierunków będzie jeden pas do jazdy prosto i dwa do skrętu w prawo. Oznacza to, że od strony Żoliborza nie będzie skrętu w stronę alei Jana Pawła II, a od Grzybowskiej w kierunku alei Prymasa Tysiąclecia.

Objazd utrudnień wyznaczono aleją Jana Pawła II i Prostą. Do skrętu w kierunku alei będą zachęcały tablice informacyjne ustawione już przy Dzikiej. Można także pojechać aleją "Solidarności" i Wolską, żeby zawrócić przy Sokołowskiej i dalej Płocką, Kasprzaka i Towarową.

Zamknięty zostanie także przejazd przez torowisko na skrzyżowaniu ulic Okopowej i Towarowej z Chłodną i Wolską. Wyjazd z dwóch ostatnich będzie tylko w prawo. Okopowa i Towarowa będą miały po dwa pasy ruchu na każdej jezdni. Dodatkowo staną znaki zakazujące skrętu w lewo.

Do ulicy Wolskiej można dojechać Kasprzaka i Karolkową, a do Chłodnej – aleją "Solidarności" i Żelazną.

Zawieszone linie tramwajowe na Woli

Z powodu remontu zawieszone zostanie kursowanie linii tramwajowych: 1, 23, 24 i 27. Linie 20 i 26 pojadą ulicami: Wolską, Skierniewicką, Kasprzaka, Prostą i aleją Jana Pawła II. Tramwaje 22 ominą roboty Grójecką i Banacha.

Uruchomione będą uzupełniające linie tramwajowe: 70 kursująca z Annopolu, mostem Gdańskim, przez rondo „Radosława” i dalej do pętli Nowe Bemowo, 71 z Annopolu na Cmentarz Wolski oraz 73 z pętli Piaski, mostem Śląsko-Dąbrowskim na pętlę Czynszowa.

Linia autobusowa 100 pojedzie aleją „Solidarności” i aleją Jana Pawła II. Innymi trasami będą kursowały autobusy 171 w kierunku Torwaru, 190 w stronę CH Marki. Ominą utrudnienia ulicami: Młynarską, Wolską i aleją "Solidarności". Z ulicy Leszno na taki sam objazd będzie skierowana linia nocna N91 na Dworzec Centralny.

Pomiędzy Okopową a placem Zawiszy będzie kursowała zastępcza linia autobusowa Z-2.

Czytaj też: Nietrzeźwy policjant wjechał w zabytkowy kandelabr w centrum Warszawy

Źródło: PAP Autor: RDC /PA