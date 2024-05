Weekendowe utrudnienia na Mokotowie. Prace na Gagarina i w Wilanowie [MAPA] RDC 11.05.2024 09:24 Wymiana nawierzchni w alei Wilanowskiej i prace na Gagarina — w ten weekend mieszkańcy Mokotowa muszą się liczyć z utrudnieniami. Między Sielecką a Belwederską drogowcy kładą ostatnią warstwę asfaltu. Ten odcinek Gagarina został zamknięty. Z kolei w alei Wilanowskiej trwa remont prawego pasa. Wyłączone z ruchu jest skrzyżowanie z aleją Lotników. Kierowcy muszą jechać objazdem.

Prace na Gagarina (autor: Tramwaje Warszawskie)

Tramwajarze układają ostatnią warstwę asfaltu na jezdni od ulicy Sieleckiej do Belwederskiej. Ten odcinek Gagarina został zamknięty. Prace potrwają od piątku, 10 maja, od godziny 22:00 do niedzieli, 12 maja, do godziny 23:30. Po zakończeniu robót już obie jezdnie Gagarina zostaną otwarte dla kierowców na całej długości.

Na tą samą noc, z niedzieli na poniedziałek, z 12 na 13 maja, zaplanowane jest otwarcie dwóch jezdni ulicy Spacerowej. Kierowcy będą mogli przejechać od Puławskiej do Czerniakowskiej w obu kierunkach.

Asfaltowanie Gagarina

Ulica Gagarina została zamknięta od Sieleckiej w kierunku Belwederskiej – kierowcy jadący od Czerniakowskiej skręcą tylko w prawo lub w lewo w Sielecką. Ze Spacerowej można pojechać tylko w prawo, w Belwederską. Z Belwederskiej nie można skręcić w Gagarina.

Zamknięty został wyjazd na Gagarina z Podchorążych i Stępińskiej. Na jezdni w kierunku Czerniakowskiej, pomiędzy Sułkowicką i Nabielaka, ruch odbywa się tak jak dotychczas.

Plac budowy będzie można ominąć: Czerniakowską, aleją Witosa, van Beethovena do Jana III Sobieskiego. Objazd w kierunku centrum został wyznaczony ulicą Czerniakowską do Łazienkowskiej, a dalej Myśliwiecką i Piękną do Alej Ujazdowskich.

W czasie prac autobusy linii 119 jeżdżą trasą objazdową ulicami Jana III Sobieskiego, Dolną, Puławską, Madalińskiego do alei Niepodległości i swojej stałej trasy. Autobusy linii: 131, 141, 167, 168, 180 skierowano na Trasę Łazienkowską, a 519 i 522 jadą ulicami Belwederską, Bagatelą i przez plac Unii Lubelskiej. Autobusy linii 187 przejeżdżąją natomiast przez Sielce ulicami Gagarina, Sielecką i Chełmską.

Wymiana nawierzchni w alei Wilanowskiej

Drogowcy wyremontują prawy pas alei Wilanowskiej. Skrzyżowanie z aleją Lotników zostało zamknięte. Kierowcy muszą jechać objazdem.

Po przeprowadzonym w kwietniu remoncie krawężników, drogowcy mogą wymienić nawierzchnię. Prace rozpoczęły się w piątek, 10 maja, o godzinie 22:00 i potrwają do poniedziałku, 13 maja, do godziny 4:00.

Wygrodzono oba pasy alei Wilanowskiej prowadzące w stronę ulicy Puławskiej, od przystanku autobusowego przy rondzie Unii Europejskiej do skrzyżowania z aleją Lotników. Kierowcy muszą jechać dwoma pozostałymi – po jednym pasie w każdym kierunku.

Wyjazd z posesji aleja Wilanowska 368c i 370 możliwy jest tylko w prawo – w stronę ulicy Rzymowskiego.

Na czas prac dojazd do stacji benzynowej od alei Wilanowskiej i połączenie z aleją Lotników zostały zamknięte. Objazd wyznaczono ulicą Modzelewskiego i dalej aleją Lotników do Orzyckiej.

Nieczynne jest przejście dla pieszych przez aleję Lotników. Otwarte pozostało to za ulicą Orzycką. Zebra przez aleję Wilanowską i przystanek przy alei Lotników zostały przeniesione kilkanaście metrów dalej – w stronę Puławskiej.

Autobusy linii 189, 317, 401, 402 oraz nocne N01 i N33 omijają zamknięty fragment skrzyżowania (w obydwu kierunkach) ulicą Modzelewskiego.

