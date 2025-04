Dodatkowe pociągi i wydłużone relacje. Jest nowy rozkład PKP na święta [SPRAWDŹ] RDC 17.04.2025 10:41 Dodatkowe pociągi PKP Intercity na okres świąteczny – w trasę wyrusza 40 dodatkowych pociągów, a 38 składów pojedzie w wydłużonych relacjach. Nowością są połączenia na trasie Warszawa Centralna – Gdynia Główna.

Jakie zmiany na kolei? (autor: PKP Intercity. Pociąg do podróży/FB)

W czasie świąt wielkanocnych w trasę wyruszy 40 dodatkowych pociągów PKP Intercity, a 38 składów pojedzie w wydłużonych relacjach.

Nowością w ofercie w czasie świątecznych wyjazdów są połączenia na trasie Warszawa Centralna – Gdynia Główna zaplanowane na 17 i 18 kwietnia. Ekonomiczna wersja tego połączenia – IC Kuter – kursować będzie w dniach 18, 21 i 22 kwietnia w kierunku Warszawy oraz 19, 22 i 23 kwietnia w kierunku Gdyni.

Przewoźnik poinformował, że w okresie świątecznym wydłużone zostaną relacje składu EIC Ślęża. Kursujący na co dzień między Warszawą a Wrocławiem pociąg pojedzie 18 kwietnia do Gdyni, a 21 kwietnia z Gdyni przez Warszawę do Wrocławia. W dniach 19 i 20 kwietnia pojawi się również EIC Morskie Oko, który połączy Gdynię z Zakopanem.

Dodatkowe pociągi na święta

PKP Intercity wprowadzi też dodatkowe kursy pociągów IC m.in. na trasach: Kraków – Olsztyn (IC Kinga), Przemyśl – Świnoujście (IC Wyczółkowski), Lublin – Bydgoszcz (IC Inka), Zielona Góra – Lublin (IC Strzelecki) i Lublin – Szczecin (IC Bolko).

W szczycie świątecznych podróży, czyli 17–23 kwietnia będą kursować m.in. pociągi IC Kraszewski (Warszawa – Terespol), Łysica (Wrocław – Kielce), Porazińska (Warszawa – Wrocław), Matejko (Szczecin – Przemyśl) oraz Pogórze (Przemyśl – Kraków).

Do rozkładu świątecznego dołączą także pociągi TLK Hetman Bis (Kraków – Zamość). Wydłużone zestawienia pociągów zapewnią więcej miejsc – m.in. IC Skarbek w relacji Olsztyn – Racibórz pojedzie w podwójnym zestawieniu na odcinku Olsztyn – Warszawa.

W dniach 18 i 21 kwietnia na największych dworcach dostępni będą informatorzy mobilni, pomagający pasażerom w znalezieniu połączeń i odpowiednich peronów.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie.

Pociągi PKP Intercity przewiozły w 2024 r. 78,5 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i 33 proc. więcej niż w roku 2022. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) – to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

Szacunki przewoźnika zakładają, że w tym roku zwiększy liczbę przewiezionych pasażerów do 88 mln, a w 2030 roku – do 110 mln.

