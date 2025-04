W wakacje pojedziemy Pendolino z Warszawy do Świnoujścia [SPRAWDŹ] Miłosz Kuter 23.04.2025 06:32 W wakacje pasażerowie PKP Intercity będą mogli pojechać pociągiem Pendolino z Warszawy do Świnoujścia. Podróż potrwa mniej niż sześć godzin, a ceny biletów będą rozpoczynać się od 89 złotych. Na trasę wyruszy również „Błękitna Fala”, którą będzie można dotrzeć do Międzyzdrojów i Świnoujścia w godzinach dopasowanych do doby hotelowej. Pierwszy wydłużony kurs już 18 czerwca.

Pendolino (autor: shox/pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Dobre wiadomości dla podróżujących koleją. W wakacje zostaną uruchomione dodatkowe połączenia PKP Intercity.

— Do Świnoujścia będzie 11 par pociągów, do Kołobrzegu 16, Ustki sześć, do Łeby pięć, do Helu sześć, do Zakopanego 12, do Szklarskiej Poręby trzy, a do Trójmiasta PKP Intercity każdego dnia będzie uruchomiała 106 pociągów, a w weekendy 115 — wymienił szef PKP Intercity Janusz Malinowski.

Oprócz tego wprowadzone zostaną połączenia: Kraków - Hrubieszów, Kraków - Lublin, Łódź - Gdynia, Białystok - Wrocław, Warszawa - Bydgoszcz czy Wrocław - Świnoujście.

W czasie wakacji zostanie też wydłużony do Świnoujścia pociąg Pendolino, który jedzie z Warszawy do Szczecina.

— To są nowości, których w ogóle nie było w rocznym rozkładzie jazdy i one się dodatkowo pojawią latem tego roku, w czerwcu — dodał Malinowski.

Pociągiem z Warszawy do Świnoujścia

Pociąg Pendolino z Warszawy do Świnoujścia będzie wyjeżdżał ze stolicy ok. godz. 16, a na miejsce dojedzie o ok. 21:40.

Maciej Dutkiewicz rzecznik prasowy PKP Intercity poinformował, że ceny biletów będą rozpoczynać się od 89 złotych.

— Podróż potrwa 5 godzin i 41 minut jeśli chodzi o trasę Warszawa-Świnoujście. Będziemy jechali 5 minut dłużej z powrotem ze Świnoujścia do Warszawy — przekazał Dutkiewicz.

Gdzie dojedziemy „Błękitną Falą”?

Rzecznik dodał, że uruchomione zostanie również całkiem nowe połączenie.

— PKP Intercity uruchamia również od 28 czerwca nowy pociąg Express Intercity „Błękitna Fala”, który zapewnia dojazd z Warszawy do Międzyzdrojów i Świnoujścia w godzinach dopasowanych do doby hotelowej — poinformował Dutkiewicz.

Pociągi będą kursowały codziennie do końca sierpnia.

W I kwartale 2024 roku z pociągów na trasie Szczecin–Warszawa skorzystało ok. 71 tys. pasażerów. W I kwartale 2025 roku ponad 111 tys.

