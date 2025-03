Korekta w rozkładzie jazdy pociągów. Zmiany już w ten weekend [SPRAWDŹ]

Od niedzieli 9 marca zmieni się rozkład jazdy niektórych pociągów Kolei Mazowieckich oraz PKP Intercity. Korekta będzie obowiązywać do połowy czerwca. Część pociągów będzie miała dłuższe trasy, inne będą lepiej ze sobą skomunikowane. Dodatkowo pasażerowie PKP krócej pojadą z Warszawy do Rzeszowa i do Wrocławia.