Co z linią kolejową „Y”? Maciej Lasek z CPK o decyzjach środowiskowych Miłosz Kuter 10.02.2025 09:16 Ostatni wniosek dotyczący odcinka kaliskiego kolejowych linii dużych prędkości zostanie złożony jeszcze w tym roku – Maciej Lasek mówił w Poranku Polskiego Radia RDC o postępach w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Rzecznik rządu ds. CPK dodał, że poprzedni projekt był przeskalowany i trzeba zmienić koncepcję.

Maciej Lasek (autor: RDC)

Spółka CPK złożyła w piątek wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla 74-kilometrowego połączenia na trasie Sieradz – Kalisz – Pleszew. Jest to kolejny krok w realizacji linii kolejowej „Y”, która ma połączyć Warszawę, CPK, Łódź, Poznań i Wrocław.

Jak powiedział w Poranku Polskiego Radia RDC pełnomocnik rządu ds. CPK, niemal wszystkie formalności są już załatwione.

– Wnioski o wydanie decyzji środowiskowej są już złożone. Został jeszcze element w okolicach Kalisza. Myślę, że jeszcze w tym roku. w trzecim albo czwartym kwartale będzie złożony wniosek dla tej części przebiegu przy Kaliszu i to już będą wszystkie wnioski na tym odcinku – poinformował Maciej Lasek.

Prace budowlane na tym fragmencie linii dużych prędkości mają rozpocząć się w pierwszym kwartale 2028 r.

„Zmieniamy koncepcję CPK”

Maciej Lasek dodał również, że pierwsze założenia projektowe CPK były przeszacowane.

– Pierwotnie założenie było takie, że dziennie 200 tysięcy pasażerów przewinie się przez tę stację. Dla przykładu, Warszawa Centralna to jest dziennie 50 tysięcy osób. To był taki element przeskalowania. My zmieniamy trochę koncepcję. Dla nas kolej dużych prędkości to jest kolej, która ma łączyć duże miasta, czyli ma być takim akceleratorem ruchu – dodał.

Dzięki nowej trasie przejazd pociągiem z Warszawy do Poznania ma trwać około godziny i 38 minut.

