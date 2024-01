Bez porozumienia w WKD. Kolejarze kontynuują strajk generalny RDC 19.01.2024 14:03 Nadal bez porozumienia związku zawodowego maszynistów z zarządem Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Dziś odbyły się pierwsze rozmowy od rozpoczęcia strajku. Choć nowe propozycje padły od obu stron, strajk generalny będzie trwał nadal.

Strajk w WKD (autor: PAP/Albert Zawada)

Rozmowy w Warszawskiej Kolei Dojazdowej bez skutku. Władze WKD zaproponowały 500 zł podwyżki od 1 lutego i ewentualne kolejne rozmowy na temat dalszych podwyżek. Na to nie przystali przedstawiciele związku zawodowego, choć jak powiedział naszemu reporterowi Sławomir Centkowski, z ich strony też padła propozycja .

- Postanowiliśmy też pokazać dobrą wolę i zrezygnowaliśmy ze stycznia. Powiedzieliśmy, że jesteśmy gotowi przyjąć 500 zł od 1 lutego, ale w kwietniu wpisujemy 300 zł, o które walczymy - wskazał.

To oznacza, że strajk generalny dalej trwa i pasażerowie muszą spodziewać się utrudnień w godzinach od 6:00 do 8:00 rano oraz popołudniu od 15:00 do 17:00. Kolejne spotkanie mediacyjne w środę. We wtorek ma się odbyć posiedzenie zarządu województwa mazowieckiego, który jest udziałowcem WKD. Wtedy dowiemy, się czy pieniądze na podwyżki się znalazły.

Marszałek województwa nie chce się angażować

Tymczasem marszałek Mazowsza Adam Struzik zapowiada, że nie będzie angażował się w konflikt płacowy w Warszawskiej Kolei Dojazdowej - mówi nam natomiast marszałek Mazowsza Adam Struzik. WKD to jest samodzielna spółka prawa handlowego - podkreśla i krytykuje stawianie kolejnych żądań przez maszynistów i ich sposób działania.

- Oni rozpoczęli ten strajk, do czego ja krytycznie podchodzę, bo nie wyczerpali wszystkich możliwości dialogu i nigdy nie było oficjalnego wystąpienia do mnie, żebym ja podjął się jakiejś roli mediacyjnej. Poza tym uważam, że zarząd województwa też nie może w każdej sytuacji strajkowej być podmiotem w tej dyskusji. To jest samodzielna spółka prawa handlowego - mówi.







- Ten strajk pod względem moralnym jest bardzo dyskusyjny - mówi marszałek. - Kiedy jest największe obłożenie tych pociągów, panowie maszyniści powiedzieli, że nie będą jeździć. Jak szczyt mija, to oni jadą dalej. Więc ja jestem bardzo krytyczny. Nie było formalnego wystąpienia związku zawodowego do mnie i na razie nie zamierzam się ze związkiem spotykać, bo nie będę stawał pod pistoletem strajkowym - wskazuje.





Marszałek przypomina, że maszyniści WKD już otrzymali obietnicę 500 zł podwyżki z wyrównaniem od lipca.

- To oznacza, że dla maszynisty podstawowa pensja wzrasta o 500 zł, to wtedy z pochodnym oznacza 1000 zł podwyżki. Dodatkowo otrzymali jeszcze jednorazowo po 1700 zł - dodaje.





Strajk trwa drugi dzień, dziś rano pociągi znowu stanęły na dwie godziny - między 6:00 a 8:00, po południu tak samo ma być między 15:00 a 17:00.

