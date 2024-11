Protest kolejarzy w Warszawie. Od południa możliwe utrudnienia w centrum miasta Adam Abramiuk 20.11.2024 09:39 Możliwe utrudnienia w centrum Warszawy. W południe przed Ministerstwem Infrastruktury będzie protestować Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych. Związkowcy chcą zwrócić uwagę na problemy bezpieczeństwa, konkurencyjności i przyszłości polskiego transportu kolejowego.

Pociąg Kolei Mazowieckich (autor: Mateusz Włodarczyk, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons)

Dziś w Warszawie protest Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. W południe mają zebrać się przed Ministerstwem Infrastruktury.

Związkowcy chcą zwrócić uwagę na problemy bezpieczeństwa, konkurencyjności i przyszłości polskiego transportu kolejowego. Przede wszystkim chodzi o modernizację systemów zabezpieczeń przed wypadkami. Tylko w tym roku na służbie zginęło trzech maszynistów - m.in. w wypadku w Ożarowie Mazowieckim na początku lipca.

Kolejarze chcą też innego podejścia do opłat i regulacji ekologicznych, co ma promować kolej jako bardziej przyjazny środek transportu względem drogowego. Wzywają też do modernizacji floty regionalnych przewoźników.

Manifestacja planowana jest przed gmachem ministerstwa. W przypadku gdy zgromadzenie zablokuje ulicę Chałubińskiego - tramwaje i autobusy mogą zostać skierowane na objazdy. Protest planowo ma potrwać do 13:30.

Czytaj też: Protestujące przed KPRM pielęgniarki przekazały petycję do premiera