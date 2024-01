Warszawska Kolej Dojazdowa stanęła. Rozpoczął się strajk maszynistów

Pociągi Warszawskiej Kolej Dojazdowej zatrzymały się o godzinie 6:00. Maszyniści rozpoczęli strajk – tym razem będzie on trwał do skutku, to jest dopóki kolejarze nie dojdą do porozumienia z zarządem spółki. Wczorajsze rozmowy „ostatniej szansy” nie przyniosły efektów. – Zarząd spółki niesamowicie twardo stoi na swoim stanowisku, nie przewiduje żadnych dodatkowych środków i wzrostu wynagrodzenia dla pracowników – mówi wiceszef związku zawodowego maszynistów w Polsce Sławomir Centkowski.