Strajk maszynistów Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Wrócił ruch pociągów na torach

Pociągi Warszawskiej Kolej Dojazdowej zatrzymały się w o godzinie 6:00, a ruch na torach powrócił chwilę po godzinie 8. Strajk maszynistów będzie trwał do skutku, to jest dopóki kolejarze nie dojdą do porozumienia z zarządem spółki. — Niestety, ruszył strajk. Z tego tytułu jest mi bardzo przykro, bo przez ostatnie 15 czy 20 lat na kolei nie było strajków – mówi wiceszef związku zawodowego maszynistów w Polsce Sławomir Centkowski.