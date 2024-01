Związkowcy WKD zapowiadają zaostrzenie strajku. Dojdzie do porozumienia podczas mediacji? Miłosz Kuter 23.01.2024 15:21 Jeżeli w środę nie dojdzie do porozumienia pomiędzy Związkiem Zawodowym Maszynistów a zarządem Warszawskiej Kolei Dojazdowej, pociągi WKD całkowicie przestaną kursować. Jutro o godzinie 12 mają odbyć się kolejne mediacje. Jak zaznacza Sławomir Centkowski ze Związku Zawodowego Maszynistów, ucierpią na tym przede wszystkim mieszkańcy. — Ja tylko przypominam, że od poniedziałku wracają dzieci do szkoły — zaznacza.

Jeżeli w środę nie dojdzie do porozumienia Warszawska Kolej Dojazdowa całkowicie przestanie kursować (autor: WKD/FB)

W środę o godzinie 12 w Grodzisku Mazowieckim mają odbyć się kolejne mediacje między Związkiem Zawodowym Maszynistów a zarządem WKD. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, Warszawska Kolej Dojazdowa całkowicie przestanie kursować. Do tej pory maszyniści strajkowali od 6 do 8 rano i od 15 do 17.

Sławomir Centkowski ze Związku Zawodowego Maszynistów podkreśla, że jeśli oferta będzie niezadowalająca, forma strajku się zmieni.

— W tej chwili mamy strajk rotacyjny, który trwa od 6 do 8 i od 15 do 17. Prawdopodobnie jeżeli nie dojdzie do porozumienia, będziemy zmuszeni zrobić całkowity strajk generalny, czyli nie będziemy podejmowali żadnej pracy — powiedział Centkowski.

Jak dodaje Centkowski, ucierpią przede wszystkim mieszkańcy.

— Ja tylko przypominam, że od poniedziałku wracają dzieci do szkoły. Ten strajk też był tak planowany, żeby stworzyć jak najmniejsze utrudnienia. Mieliśmy świadomość, że przynajmniej dzieci, które korzystają z usług, jadą do szkoły, nie będą narażone na to. Okazuje się, że nie daj Boże, od poniedziałku może wejdziemy w strajk generalny, który dotknie wszystkich — oznajmił Centkowski.

Strajk trwa od czwartku zeszłego tygodnia. Związek zawodowy domaga się podwyżki 800 zł i proponuje rozłożyć ją na raty. 500 zł od 1 lutego i 300 zł od 1 kwietnia.

Komunikacja zastępcza i honorowanie biletów

„W związku z prowadzonym od 18 stycznia przez Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce strajkiem generalnym w formie rotacyjnej w WKD, wszystkie pociągi planowane w rozkładzie jazdy pociągów, w godzinach 6-8 oraz 15-17 zostaną zatrzymane na najbliższej stacji lub przystanku osobowym” — poinformowała WKD.

Przewoźnik wyjaśnił, że po zatrzymaniu pociągów na określonych stacjach i przystankach osobowych zostaną podstawione autobusy umożliwiające kontynuację podróży na relacji do stacji docelowej określonej odpowiednio dla unieruchomionego pociągu. Autobusy zostaną podstawione tylko w rejonie tych stacji lub przystanków osobowych, na których zatrzymają się pociągi objęte godzinami strajku generalnego.

Zarząd Transportu Miejskiego na czas strajku uruchomił dodatkową zastępczą linię autobusową ZA2, która pomoże pasażerom okolic stacji Warszawa Salomea dojechać do innych linii komunikacji miejskiej w rejonie przystanku Łopuszańska 03.

„Bezpośrednio na nim można się przesiąść do autobusów linii 189 i 401; natomiast w Al. Jerozolimskich na przystanku Łopuszańska 01 zatrzymują się autobusy linii 187, 517 i 817” - przekazał ZTM.

Autobusy pojadą trasą: Łopuszańska 03 (przystanek przy ulicy Łopuszańskiej, w kierunku Mokotowa), Jutrzenki, WKD Salomea, Środkowa, jezdnia serwisowa drogi S7, Al. Jerozolimskie, Łopuszańska 03.

