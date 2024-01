Maszyniści WKD chcą pilnego spotkania z marszałkiem. „To może nam pomóc” Przemysław Paczkowski 23.01.2024 10:34 Związek Zawodowy Maszynistów w Polsce prosi o pilne spotkanie z Adamem Struzikiem. Ma dotyczyć niepokojącego braku postępów w dotychczasowych rozmowach z zarządem WKD. Maszyniści liczą, że Marszałek Województwa Mazowieckiego „pomoże w rozwiązaniu tego konfliktu”. Z kolei Adam Struzik z zeszłym tygodniu oznajmił, że nie zamierza spotykać się ze Związkiem i „nie będzie stawał pod pistoletem strajkowym”.

Strajk WKD (autor: RDC)

O pilne spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem zabiega Związek Zawodowy Maszynistów w Polsce. Jak czytamy w wysłanym piśmie, maszyniści chcą się spotkać w sprawie niepokojącego braku postępów w dotychczasowych rozmowach z zarządem WKD.

— Liczymy na to, że pan marszałek z tak ogromnym doświadczeniem, jako współwłaściciel, osoba przyjazna kolei, bo taki tytuł miał kiedyś nadany, spojrzy łaskawym okiem na to co się dzieje i być może, pomoże w rozwiązaniu tego konfliktu — mówi Sławomir Centkowski ze Związku Zawodowego Maszynistów.

„Nie będę stawał pod pistoletem strajkowym”

W zeszłym tygodniu Adam Struzik przyznał, że strajk pod względem moralnym jest bardzo dyskusyjny.

— Kiedy jest największe obłożenie tych pociągów, panowie maszyniści powiedzieli, że nie będą jeździć. Po tym jak szczyt mija, to jada dalej. Ja jestem bardzo krytyczny. Nie było formalnego wystąpienia Związku Zawodowego do mnie i na razie nie zamierzam się ze Związkiem spotykać, bo nie będę stawał pod pistoletem strajkowym — oznajmił Struzik.

Dzisiaj ma odbyć się posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego. Na jutro zaplanowane są kolejne mediacje między związkiem zawodowym a zarządem WKD.

