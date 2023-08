Nowy rozkład jazdy PKP. Rekordowo krócej z Warszawy do Krakowa i Wrocławia

Rekordowo krótki czas przejazdu mają osiągać pociągi PKP Intercity w nowym rozkładzie jazdy. We wrześniu część pociągów powróci na Warszawę Centralną. Z tej stacji do Krakowa będzie można dojechać w 2 godziny i 10 minut, a do Wrocławia w 3 godziny i 30 minut. Korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywała do 11 listopada.