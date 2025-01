Paraliż na kolei. Prawie 90 opóźnionych pociągów, niektóre nawet 10 godzin

Prawie 90 pociągów odwołanych lub opóźnionych na terenie całej Polski. To z powodu marznącego deszczu, który spowodował w wielu miejscach oblodzenie trakcji elektrycznej. Pociąg Kolei Mazowieckich, który przed 19 wyruszył z Ciechanowa do Warszawy, nie dojechał jeszcze do Nasielska. Ma opóźnienie 10 godzin.