Utrudnienia na kolei. Od dziś zmiany na linii Warszawa-Siedlce Aneta Borkowska 26.04.2023 06:59 Od dziś duże utrudnienia czekają pasażerów kolei na linii Warszawa-Siedlce. To w związku wymianą systemu sterowania ruchem. Będą odwołane pociągi i częste zmiany w rozkładach - mówi Donata Nowakowska, rzeczniczka prasowa Kolei Mazowieckich.

Utrudnienia na kolei. Od dziś zmiany na linii Warszawa-Siedlce (autor: Koleje Mazowieckie)

Utrudnienia na linii kolejowej Warszawa-Siedlce zaczną się dziś i potrwają ponad miesiąc.

- Odwołane zostaną pociągi, które rozpoczynają i kończą bieg na stacji Mrozy. W zamian podróżni będą mogli skorzystać z połączeń kursujących w relacjach Warszawa-Siedlce czy Warszawa-Łuków. Prace modernizacyjne spowodują duże ograniczenia w przepustowości oraz wydłużenie czasu przejazdów. Rozkład jazdy będzie ulegał częstym modyfikacjom - mówi Donata Nowakowska, rzeczniczka prasowa Kolei Mazowieckich





Od 19 maja dodatkowo ograniczona zostanie liczba pociągów do i z Mińska Mazowieckiego, część z nich skończy lub rozpocznie bieg we Wrzosowie. Tak będzie do 10 czerwca. Później, w letnim rozkładzie jazdy, kolejne, jeszcze większe utrudnienia - pociągi z Siedlec i Łukowa dojadą tylko albo do stacji Warszawa Wschodnia, albo Stadion. Następna zmiana rozkładu - we wrześniu.

Szczegóły na stronach internetowych przewoźników, a bieżące utrudnienia - na Portalu Pasażera.

