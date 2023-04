Utrudnienia na kolei. 26 czerwca zamknięta zostanie podmiejska linia średnicowa RDC 23.04.2023 12:19 Od 26 czerwca duże utrudnienia na kolei. Zamknięte zostaną dwa tory podmiejskiej linii średnicowej na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Śródmieście.

Od 26 czerwca zamknięta zostanie podmiejska linia średnicowa (autor: PKP PLK)

W środę na konferencji prasowej dotyczącej zaawansowania prac na dworcu Warszawa Zachodnia oraz linii średnicowej, kolejarze poinformowali o całkowitym zamknięciu od 26 czerwca podmiejskiej linii średnicowej.

- Kończymy już prace związane z zabudową ściany oporowej łącznika i w związku z tym od soboty, 22 kwietnia zostanie przywrócona organizacja ruchu sprzed 11 kwietnia. A co za tym idzie ruch pociągów na linii średnicowej podmiejskiej, przez stację Warszawa Śródmieście będzie przywrócony dwutorowo. W związku z tym zwiększy się liczba pociągów - powiedział zastępca dyrektora Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w PKP PLK Krzysztof Grünke.

Zaznaczył, że taki cykl utrzyma się do 10 czerwca. - 11 czerwca zacznie obowiązywać wakacyjna korekta rozkładu jazdy - dodał.

Linia średnicowa całkowicie zamknięta

Najistotniejszą zmianą w ruchu pociągów na węźle warszawskim będzie całkowite zamknięcie dwutorowe podmiejskiej linii średnicowej na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Śródmieście, a dokładnie przystankiem osobowym Warszawa Stadion. Jest to spowodowane dalszym etapem prac.

W związku z tym od 26 czerwca wraz z zamknięcie linii średnicowej, wszystkie pociągi w zależności od swoich relacji będą kończyć swój bieg albo na stacji Warszawa Wschodnia, albo Warszawa Stadion (w cyklu 30-minutowym).

Niektóre pociągi z linii 7 i 2 (z kierunku Mińska Mazowieckiego, Siedlec, czy Otwocka i Dęblina), będą dojeżdżać do stacji Stadion. Z kierunku zachodniego - linia 8 (z kierunku Piaseczna i Radomia) będą kierowały się w stronę stacji Warszawa Gdańska, część pociągów z kierunku Modlina i Lotniska Chopina oraz Skierniewic i Łowicza Głównego będzie skierowana na stację Warszawa Centralna (po układzie dalekobieżnym). Natomiast inne pociągi zostaną skierowane do stacji Warszawa Zachodnia i Warszawa Główna. Tak stan rzeczy będzie się utrzymywał do końca wakacyjnego rozkładu jazdy czyli do 2 września.

Zamknięcie koniecznością

Dyrektor projektu przebudowy stacji Warszawa Zachodnia Marcin Kowalczyk wyjaśnił, dlaczego konieczne jest całkowite zamknięcie linii średnicowej.

- To jest wąskie gardło. Jedyny dojazd do miejsca będzie po jednym torze zamkniętym, po drugim torze zdjętym. Prace będą wykonywane na zmianę na jednym i drugim torze. Wykonawca nie może inaczej dojechać na ten teren. Wykonawca żeby móc wykonać jeden tor, musi mieć drugi zamknięty żeby nim dojechać - powiedział.

W tej chwili w okolicy Warszawa Główna trwają prace nad budową łącznika na linii średnicowej, który w przyszłości umożliwi połączenie torów dalekobieżnych i podmiejskich.

Zasadnicze prace zostały zakończone. Zostały do wykonania roboty kablowe związane z urządzeniami systemu łączności kolejowej. Z kolei zaawansowanie prac na stacji Warszawa Zachodnia wynosi teraz 68 proc. Zakończenie prac planowane jest w 2024 roku.

