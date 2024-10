Więcej połączeń i szybsze przejazdy. Od grudnia nowy rozkład PKP Intercity [SPRAWDŹ]

Pół tysiąca połączeń i skrócony czas przejazdu na wielu popularnych trasach — od połowy grudnia zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy pociągów PKP Intercity. Podróżni z Warszawy do Szczecina będą mogli dotrzeć w 4 godziny i 18 minut, do Białegostoku tylko w półtorej godziny, a dojazd ze stolicy do Łodzi Fabrycznej skróci się do ok. 65 minut.