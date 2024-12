Kiedy zostanie udostępnione nowe przejście pod Dworcem Zachodnim? [SPRAWDŹ] Adrian Pieczka 16.12.2024 20:02 Pod koniec sierpnia ma zostać udostępniony tunel Warszawy Zachodniej. Do końca roku PKP Polskie Linie Kolejowe chcą podpisać z wykonawcą protokół przejęcia i rozpocząć odbiory inwestycji. W niedzielę wprowadzono już pełny ruch kolejowy na stacji. Odbiór przejścia podziemnego połączony ma zostać z zakończeniem prac przez Tramwaje Warszawskie.

6 Kiedy zostanie udostępniony tunel Warszawy Zachodniej? (autor: RDC)

Przebudowa Warszawy Zachodniej to jedna z największych inwestycji kolejowych ostatnich lat. Rozpoczęła się w lipcu 2020 roku. Pod koniec sierpnia ma zostać udostępniony tunel.

PKP Polskie Linie Kolejowe chcą podpisać z wykonawcą protokół przejęcia i rozpocząć odbiory inwestycji do końca tego roku. W niedzielę 15 grudnia wprowadzono pełny ruch kolejowy na stacji.

Nowe przejście podziemne jest dłuższe i szersze od poprzedniego. Umożliwia też dojście do wszystkich dziewięciu peronów od strony Woli i od Ochoty. Docelowo znajdą się w nim kasy biletowe, poczekalnie i lokale usługowe. Obecnie dojście do pociągów zapewnia wybudowana kładka, z której można zjechać windami na poziom zero.

Członek zarządu PKP PLK Marcin Mochocki informuje, że do końca roku ma zostać przygotowany rejon ulicy Tunelowej.

— Łącznie z dostępem do miejsc parkingowych, cała mała architektura. Od strony Alei Jerozolimskich zakończymy prace związane już z klatką schodową wyposażoną w nowoczesną windę, klatką zabudowaną, która będzie pozwalała dostać się na kładkę łączącą wszystkie perony i obie strony miasta — mówi Mochocki.

Mochocki tłumaczy, że odbiór przejścia podziemnego połączony ma zostać z zakończeniem prac przez Tramwaje Warszawskie.

— To jest wszystko jeden obiekt budowlany, który posiada jedne systemy dotyczące zarządzania budynkiem, systemami przeciwpożarowymi. Te obiekty będziemy odbierać wspólnie w okolicy maja, czerwca 2025 roku. Wtedy wystąpimy o pozwolenie na użytkowanie i zakładamy, że pod koniec wakacji pełny zasięg przejścia podziemnego będzie dostępny — informuje Mochocki.

Członek zarządu Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz podkreśla, że tramwaj pojedzie jednak dopiero w 2026 roku.

— Dzisiaj jeszcze daty dziennej nie podam, bo to jest oczywiście uzależnione od postępów prac na całym odcinku naszej nowej trasy w ciągu ulicy Bitwy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem Bitwy Warszawskiej-Banacha-Grójecka, które to skrzyżowanie będzie przebudowywane w przyszłym roku w okresie letnim — mówi Niklewicz.

Trwają również przetargi na kilkadziesiąt punktów handlowych, które znajdują się w tunelu. Na większość z nich znaleźli się już chętni.

Czytaj też: Koniec utrapień rowerzystów. Niebezpieczna bocznica kolejowa została rozebrana

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/DJ