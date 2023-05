Przebudowa linii radomskiej w Warszawie. Nowe kładki połączą Ochotę z Włochami Przemysław Paczkowski 12.05.2023 15:21 Budowa torów, nowa stacja PKP oraz dwie kładki łączące Ochotę z Włochami. To najnowsze informacje odnośnie przebudowy linii radomskiej w granicach Warszawy, które opublikowały Polskie Linie Kolejowe. Już 5 czerwca odbędą się konsultacje z mieszkańcami poszczególnych dzielnic, w których będą mogli składać swoje uwagi.

Ochotę i Włochy połączą dwie nowe kładki dla pieszych. (autor: PKP PLK)

Dobra informacja dla mieszkańców Ochoty i Włoch. Powstaną dwie nowe kładki dla pieszych łączące obie dzielnice. PKP PLK opublikowały szczegółowe informacje dotyczące przebudowy linii radomskiej w granicach Warszawy.

W projekcie, który zakłada nowe trasy z Warszawy do Piaseczna i Czachówka można dostrzec m.in. stworzenie nowej stacji PKP Instalatorów razem z kładką dla pieszych.

Radny dzielnicy Ochota Daniel Zalewski twierdzi, że to świetna informacja, która poprawi poziom bezpieczeństwa mieszkańców.

— To jest duży kamień milowy jeżeli chodzi o logistykę tej części Ochoty. Mieszkańcy chcąc się dostać do centrum mają do wyboru albo autobus, albo dojście do peronów na alejach jerozolimskich. Z moich obserwacji wynika, że większość mieszkańców przechodzi przez tory narażając siebie — informuje Zalewski.

Jak dodaje Zalewski projekt zakłada również odbudowę kładki na wysokości ulicy Sąchockiej.

Dawna kładka na w odbudowie

Przejście ze względu na zły stan techniczny od kilku lat było zamknięte dla mieszkańców, a w zeszłym roku zostało rozebrane.

— Ona spełnia inną funkcję — taką bardziej sąsiedzką. Po drugiej stronie torów przy bazarku jest lokalne centrum zakupowe. Tam praktycznie cały Rakowiec przychodzi na zakupy. Wydaje mi się, że mieszkańcy ul. 1 Sierpnia, czyli z tej strony Włochowskiej mogliby z tego korzystać częściej — mówi Zalewski.

Teraz dokumentacja zostanie przedstawiona mieszkańcom w konsultacjach, gdzie będzie będą mogli składać swoje uwagi.

Pierwsze spotkanie dla mieszkańców Włoch, Ochoty, Bemowa i Woli zaplanowano na 5 czerwca.