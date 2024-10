Skrócona trasa, nowe godziny odjazdów i linia zastępcza. Zmiany w kursowaniu pociągów SKM i KM RDC 17.10.2024 20:58 W związku z budową tunelu drogowego w okolicach stacji Sulejówek Miłosna, od piątku wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich. Linia S2 będzie kursowała na trasie skróconej Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa Rembertów. Zmienią się także pory kursowania pociągów KM. Ponadto uruchomiona zostanie autobusowa linia zastępcza ZS2.

Pociąg SKM (autor: SKM/Facebook)

Od piątku 18 października linia S2 Szybkiej Kolei Miejskiej będzie kursowała tylko do stacji Warszawa Rembertów. Na dalszym odcinku zostanie uruchomiona komunikacja autobusowa.

„W związku z budową tunelu drogowego w okolicach stacji Sulejówek Miłosna od 18 października wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu pociągów” – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Linia S2 będzie kursowała na trasie skróconej: Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa Rembertów.

Na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa.

Linia ZS2 będzie kursowała trasą:

Rembertów-Akademia, al. "Montera", PKP Warszawa Rembertów, Cyrulików, Okuniewska, PKP Warszawa Wesoła, Okuniewska, Sulejówek: Okuniewska, Ogińskiego, Kombatantów II Wojny Światowej, PKP Sulejówek, Poniatowskiego, Reymonta, Ogińskiego, Okuniewska, Szosowa, 3 Maja, Staszica, Bema, PKP Sulejówek Miłosna, Bema, Kraszewskiego, Narutowicza, Sulejówek Miłosna-Pomnik (powrót: Narutowicza, Bema, PKP Sulejówek Miłosna, Bema, Staszica, 3 Maja, Szosowa, Okuniewska, Ogińskiego, Kombatantów II Wojny Światowej, PKP Sulejówek, Poniatowskiego, Reymonta, Ogińskiego, Okuniewska).

Autobusy będą podjeżdżały na przystanki co ok. 15 min w szczycie komunikacyjnym, co ok. 20-30 poza nim i co ok. 30 min w weekendy.

Taki rozkład będzie obowiązywał co najmniej do połowy grudnia br. Zmienią się także pory kursowania pociągów Kolei Mazowieckich.

