Z Warszawy do Szczecina w ponad cztery godziny. Pociągi pendolino rozpoczęły kursy RDC 15.12.2024 10:43 Od 15 grudnia na trasie Szczecin — Warszawa regularnie kursuje flagowy skład PKP Intercity pendolino. Pociąg ma pokonywać ten odcinek w 4 godziny i 18 minut. W nowym rozkładzie jazdy pojawiło się więcej połączeń m.in. do Poznania i Krakowa. — To duża zmiana, bo w ostatnich latach pociągi ze Szczecina do Warszawy pociągi jechały prawie siedem godzin — powiedział wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Pendolino (autor: shox/pexels/zdjęcie ilustracyjne)

W niedzielę weszły w życie nowe rozkłady na kolei. Jest więcej połączeń z Warszawy do największych miast w Polsce, nowe linie i rekordowe czasy przejazdu. Wszyscy przewoźnicy – zarówno dalekobieżni jak i podmiejscy – wprowadzili nowe tabele odjazdów i przyjazdów.

Nowością jest pendolino z Warszawy do Szczecina. Przejazd, który dotychczas wynosił 5,5 godziny, teraz zajmuje niecałe 4 godziny i 20 minut. Za bilet trzeba zapłacić nieco ponad 100 zł – to o 20 zł więcej niż obecnie.

– Pasażerowie będą mieli do dyspozycji dziewięć połączeń dziennie. Pociągi z Warszawy Centralnej do Szczecina odjeżdżają co dwie godziny i co godzinę w szczycie. Zawsze jest to pełna godzina albo w pół do – poinformował rzecznik PKP InterCity Maciej Dutkiewicz.

Pendolino z Warszawy do Szczecina

Poranne pendolino będzie wyjeżdżało ze stolicy Pomorza Zachodniego przed godz. 8, powrotny skład w kierunku Szczecina wyjedzie o godz. 16.

— Przez ostatnie lata byliśmy bardzo mocno wykluczeni komunikacyjnie. Podróż ze Szczecina do stolicy trwała nawet siedem godzin, prawdę mówiąc kolej nie była alternatywą ani dla samolotu, ani dla samochodu — powiedział w niedzielę podczas konferencji prasowej w Szczecinie sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

— Stawiamy na trzy najważniejsze rzeczy: maksymalne skrócenie czasu podróży, poprawa komfortu podróżnych oraz zwiększenie częstotliwości połączeń — dodał Marchewka.

Pendolino ma pokonywać trasę do Warszawy (przez Poznań) w 4 godziny i 18 minut. Do stolicy Wielkopolski ze Szczecina dotrze w niespełna dwie godziny. Na trasie między Szczecinem a Warszawą pendolino może jechać obecnie z maksymalną prędkością 160 km/h.

— Nie jest to nasze ostatnie słowo. Jeszcze w przyszłym roku planujemy „urwać” z tego czasu przejazdu jeszcze 10 minut, żeby w relacji do Warszawy mocno zbliżyć się do czterech godzin, a w relacji do Poznania realizować nasze propasażerskie hasło „Polska w sto minut” – powiedział podsekretarz stanu w MI Piotr Malepszak. — Do Poznania planujemy pojechać w przyszłym roku w około 105 minut — wskazał.

Więcej nowych połączeń

W nowym rozkładzie jest też więcej połączeń ze Szczecina do Poznania i Krakowa. Tu nowością jest m.in. pociąg IC Sukiennice do stolicy Małopolski, przez Poznań i Łódź. W wakacje jego relacja będzie wydłużona do Zakopanego.

— Nowy rozkład jazdy to dla PKP Intercity to ogromne zmiany. Przede wszystkim wzrost pracy eksploatacyjnej i wzrost liczby pociągów dla pasażerów. W szczycie będziemy uruchamiali dobowo aż 505 pociągów na całej sieci kolejowej w Polsce — powiedział członek zarządu PKP Intercity Adam Wawrzyniak.

Wydłużona została trasa składu IC Barbakan, który będzie jeździł na trasie z Krakowa do Szczecina. Przed zmianą rozkładu kursował tylko do Poznania. PKP Intercity wprowadziło do oferty też więcej połączeń z Kołobrzegu do stolicy przez Piłę i Bydgoszcz. Na tory wyjedzie skład IC Staszic z Warszawy do Szczecina, z grupą wagonów do Kołobrzegu.

Podróżni ze Sławna, Koszalina, Białogardu i Szczecinka będą mogli skorzystać z możliwości dotarcia m.in. do Katowic, Krakowa, Rzeszowa czy Przemyśla. Dojazd do tych miejscowości zapewni wydłużenie relacji pociągów IC Szkuner i IC Zefir do/z Przemyśla.

W okresie wakacji, w wydłużonej relacji do Świnoujścia pojadą pociągi: IC Swarożyc oraz IC Podhalanin w relacji Zakopane – Świnoujście – Zakopane, a także sezonowe połączenie TLK Wolin relacji Kraków – Świnoujście – Kraków.

