„Kolejarz z kolejarzem powinni się porozumieć”. Kolejne rozmowy w sprawie podwyżek maszynistów WKD Marta Hernik 19.01.2024 12:03 Dziś drugi dzień strajku generalnego w Warszawskiej Kolei Dojazdowej, ale też kolejna szansa na porozumienie. W samo południe zostały wznowione negocjacje w sprawie podwyżek maszynistów. — Na pewno nie można od razu powiedzieć, że dogadamy się na cały rok, bo takich pieniędzy na chwilę obecną nie ma, ale mogą się pojawić — powiedział prezes WKD Michał Panfil.

Strajk w WKD (autor: PAP/Albert Zawada)

Rozpoczęły się kolejne negocjacje w sprawie podwyżek maszynistów WKD. Kolejarze od wczoraj prowadzą strajk generalny. W godzinach od 6:00 do 8:00 oraz od 15:00 do 17:00 pociągi nie kursują.

Nadzieje na porozumienie ma prezes WKD Michał Panfil, który wyszedł z propozycją dzisiejszego spotkania.

— Optymizm mój polega na tym, że jak siada kolejarz z kolejarzem, to powinni się porozumieć. Na pewno nie można od razu powiedzieć, że dogadamy się na cały rok, bo takich pieniędzy na chwilę obecną nie ma, ale mogą się pojawić — stwierdził Panfil.

Sławomir Centkowski ze Związku Zawodowego Maszynistów podkreślał w czwartek na antenie RDC, że wierzy, że porozumienie nastąpi, nie wiadomo tylko kiedy.

— Również wierzę w to, że wzrost wynagrodzenia, który nastąpi, da bezpieczeństwo pasażerom, a maszynista nie będzie zatroskany o utrzymanie swojej rodziny, tylko będzie bezpiecznie wykonywał swoje czynności, które doprowadzą pociąg do stacji końcowej — mówił Centkowski.



Maszyniści domagają się podwyżki w wysokości 800 złotych.

— Jeżeli te 800 złotych jest problemem, to proponujemy rozłożyć to na dwie raty. Niestety nie znalazło to zrozumienia z drugiej strony. Jeżeli zarząd będzie gotowy do tego, żeby spróbować osiągnąć kompromis, to ten strajk skończy się jutro. Jeżeli tego kompromisu nie będzie, to strajk będzie trwał do skutku — wskazał.





Na to konsekwentnie nie chce się jednak zgodzić zarząd WKD, tłumacząc brakiem środków i ewentualną koniecznością podniesienia cen biletów dla pasażerów.

Rano strajk trwał od godz. 6:00 do 8:00. Jeśli nie będzie porozumienia, druga odsłona po południu - między 15:00 a 17:00. W tych godzinach pasażerowie WKD mogą jeździć w kierunku Pruszkowa i Grodziska Mazowieckiego pociągami Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej. Są tam honorowane bilety Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

