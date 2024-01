Drugi dzień strajku generalnego w WKD. Będą kolejne rozmowy?

Trwa drugi dzień strajku maszynistów Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Ci rozpoczęli go wczoraj i zapowiadają, że będzie trwał do skutku. W godzinach od 6:00 do 8:00 oraz od 15:00 do 17:00 pociągi nie kursują. To skutek braku porozumienia związku zawodowego maszynistów z władzami WKD. — Jesteśmy otwarci na kolejne rozmowy — mówi rzecznik WKD Krzysztof Kulesza. Wczoraj przesłano komunikat informujący, że w piątek o 12:00 odbędą się kolejne rokowania ze strajkującymi.