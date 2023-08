T. Sokołowski o E. Mucim: to kluczowy zawodnik dwumeczu, zachował zimną krew Adam Abramiuk 18.08.2023 18:22 Joker w talii Kosty Runjaicia w Warszawie dał nadzieję, a w Wiedniu - awans. Tak o Ernescie Mucim, który zapewnił w czwartek zwycięstwo Legii w meczu z Austrią Wiedeń mówił ekspert „Magazynu Sportowego” RDC i były zawodnik warszawskiej Legii Tomasz Sokołowiski. To kluczowy zawodnik tego dwumeczu. Oby został w Warszawie do kolejnej rundy - podkreślał na antenie RDC.

Tomasz Sokołowski (autor: RDC)

Ernest Muci dał Legii Warszawa zwycięstwo w dwumeczu z Austrią Wiedeń - uważa Tomasz Sokołowski. Ekspert „Magazynu Sportowego” RDC i były zawodnik warszawskiej Legii skomentował na antenie Radia dla Ciebie występy Wojskowych w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy.

- To właśnie był ten zawodnik kluczowy, który dał jakość w tym momencie. Zachował zimną krew i fajnie, że Legia go ma. Ale Legia może go stracić, bo to się mówi i tu będzie chyba ból głowy dla trenera, jak go straci niż go ma - mówił o Mucim Sokołowski.



- Widać wyraźny rozwój Muciego - dodał Sokołowski. - Już jest o poziom wyżej, niż był wcześniej. To jest jego zasługa, trenera Kosty Runjaicia za poprzedni sezon i oby został do tej czwartej rundy, bo to już będą duże schody - wskazał.



Pierwszy mecz - w Warszawie - zakończył się wynikiem 1:2. Wczorajszy rewanż Legia wygrała 5:3.

