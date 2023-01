Powtórka finału z zeszłego sezonu. Koszykarska Legia Warszawa zagra dziś ze Śląskiem Wrocław Przemysław Paczkowski 21.01.2023 13:17 Koszykarska Legia Warszawa zmierzy się dziś z liderem. We wrocławskiej hali stulecia Wojskowi zagrają ze Śląskiem. Początek meczu o godzinie 17.30.

Mecz Śląsk Wrocław - Legia Warszawa (autor: Legiakosz/Piotr Koperski)

W zeszłym roku oba zespoły rywalizowały ze sobą w finale Energa Basket Ligi. Mistrzem została Legia. Jednak Śląsk przed własną publicznością jest niepokonany w tym sezonie.

– Musimy wykorzystać swoje szanse w tym meczu – mówi trener Legii Wojciech Kamiński. – My mamy swoje problemy, oni mają swoje problemy. Jedziemy do Wrocławia walczyć o zwycięstwo. Musimy się przygotować na to, że Śląsk zagra agresywnie, szybko. Chcielibyśmy zdominować deskę, jeżeli się da tak jak w ostatnim meczu jest szansa na to żeby wywieźć z Wrocławia 2 punkty – mówi Kamiński.

Początek meczu o godzinie 17:30.

#WYJAZD | HIT KOLEJKI W HALI STULECIA! 🔝



Wzmocnieni nowym rozgrywającym zmierzymy się dziś z @WKS_SlaskBasket 👊🏀



Lecimy po rewanż za finały z poprzedniego sezonu - emocji na pewno nie zabraknie! 👀



Start o 17:30! Oglądajcie nas również w @polsatsport Extra 📺#plkpl pic.twitter.com/aSueU6upRO — Legia Kosz (@LegiaKosz) January 21, 2023

