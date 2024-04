„Doping nie popłaca”. Akcja „Biegam z czystą przyjemnością” w Parku Młocińskim Przemysław Paczkowski 14.04.2024 12:34 Ponad setka biegaczy stawiła się dziś w Parku Młocińskim na starcie imprezy „Biegam z czystą przyjemnością”. Na akcji charytatywnej organizowanej przez Polską Agencję Antydopingową jest nasz reporter Przemysław Paczkowski. – Jako były sportowiec uważam, że warto sprawdzić siebie i swoje możliwości bez żadnych wspomagaczy – powiedział nam obecny na biegu były koszykarz NBA Cezary Trybański.

Akcja „Biegam z czystą przyjemnością” w Parku Młocińskim (autor: RDC)

„Biegam z czystą przyjemnością”, czyli akcja charytatywna Polskiej Agencji Antydopingowej odbywa się dziś w Parku Młocińskim.

Ideą imprezy jest nie tylko dbanie o własne zdrowie, ale przede wszystkim pomaganie. Na starcie pojawił się m.in. były koszykarz NBA Cezary Trybański.

– Ważny jest nie tylko sam bieg, ale towarzysząca mu idea. Biegamy na czysto, czyli nie bierzemy żadnych wspomagaczy, bo tak naprawdę oszukujemy wtedy samych siebie. Jako były sportowiec uważam, że warto sprawdzić siebie i swoje możliwości bez żadnych wspomagaczy – powiedział.

W biegu wzięło udział około stu zawodników. Wszyscy pobiegli w jednej sprawie – żeby uświadamiać, że doping, a także zażywanie m.in. niesprawdzonych i niezbadanych suplementów diety jest złe.

Uczestnicy biegu przyznali, że cel akcji jest szczyty, a doping nie popłaca.

W tym roku pieniądze z pakietów startowych zostaną przekazana na wsparcie dzieci z domów dziecka w zakresie rozwoju fizycznego.

To, jak mówią organizatorzy, może być pierwszy krok do rozbudzenia w nich sportowej pasji.

Biegacze wystartowali na dwa dystanse – 9999 metrów oraz coś dla mniej zaawansowanych biegaczy – 4999 metrów.

„Biegam z czystą przyjemnością” – o akcji

Biegi stacjonarne 4.edycji odbył się w dziewięciu polskich miejscowościach: Brodnicy, Chorzowie, Gubinie, Inowrocławiu, Kielcach, Kaczorach, Ostrołęce, Starogardzie Gdańskim i w Warszawie. Biegi wirtualne trwają do 20 kwietnia 2024 roku.

Biegacze pokonują odpowiednio 4999 metrów oraz 9999 metrów. 9-tki to nawiązanie do daty powstania Światowej Agencji Antydopingowej, czyli do roku 1999. Tegoroczna edycja biegu jest także częścią większego, międzynarodowego projektu o nazwie: Europejski Tydzień Czystego Sportu, który przypada między 13 a 20 kwietnia 2024 roku.

Bieg jest wspierany przez wybitnych sportowców od samego początku. Poza czwórką: Miazga – Knapik, Lepiato, Marczyk, Falkowski w akcji biorą udział m.in.: Ewa Pajor, Oktawia Nowacka, Kinga Achruk, Agnieszka Kobus- Zawojska, Monika Pyrek – Rokita, Angelika Cichocka, Robert Wilkowiecki, Oskar Kwiatkowski, Arkadiusz Malarz, Maciej Zawojski, Wojciech Makowski czy Cezary Trybański.

Akcja „Biegam z czystą przyjemnością” organizowana jest od 4 lat z inicjatywy Polskiej Agencji Antydopingowej i przy współpracy z Fundacją Wychowanie przez Sport.

