Warszawskie drużyny Roundnet na turnieju we włoskiej Bolonii. Na czym polega ten sport? Mikołaj Cichocki 13.04.2024 10:09 Trzy warszawskie drużyny na europejskim turnieju Roundnet zagrają dziś we włoskiej Bolonii. — Ciężko trenujemy, żeby zaprezentować godnie Warszawę na arenie międzynarodowej — przyznają zawodnicy Warsaw Spikes, którzy na co dzień ćwiczą na Mokotowie. W Radiu dla Ciebie sprawdziliśmy, czym jest ten stosunkowo młody sport.

Warszawskie drużyny Roundnet na turnieju we włoskiej Bolonii (autor: RDC)

Dzisiaj we włoskiej Bolonii trzy drużyny z Warszawy zagrają na europejskim turnieju Roundnet. Ten stosunkowo młody sport, to gra zespołowa, w ramach której dwuosobowe drużyny rozgrywają mecze na zasadach podobnych do siatkówki plażowej.

Piłka jest jednak wielkości dłoni, a siatka rozciągnięta jest na specjalnym, okrągłym stelażu, który stoi na ziemi.

Zawodnikiem zespołu Warsaw Spikes jest reporter Radia dla Ciebie Mikołaj Cichocki — prosto z treningu opowiedział, jak wygląda to w praktyce.

— Piłkę wprowadza się do gry poprzez serwis, następnie drużyna odbierająca ma trzy kontakty: odbiór, wystawę i atak. W przeciwieństwie do piłki siatkowej atakujemy poprzez siatkę, a nie nad siatką. Jeśli drużyna przeciwna nie odbierze takiego ataku, wówczas traci punkt — wytłumaczył Cichocki.

Gdzie uprawiać roundnet?

Roundnet to sport, który można uprawiać zarówno na hali, na trawiastym boisku, ale też w parkach — wystarczy zaledwie kilka metrów otwartej przestrzeni.

Żeby w niego grać, należy zaopatrzyć się w siatkę do odbijania i piłkę. Zyskuje na popularności szczególnie wśród osób, które lubią aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.

„Sport dla każdego”

Założyciel Warsaw Spikes Jan Dudzik podkreśla, że to sport dla każdego.

— Wydaje mi się, że jedyne czego potrzeba do tego sportu to jest odrobina zręczności, trochę koordynacji ruchowej, ale to też są notabene umiejętności, które świetnie można przy tym sporcie rozwijać — mówi Dudzik.

Jak zaznacza Dudzik, roundnet łamie bariery pokoleniowe

— Można mieć prace na etacie, a jednocześnie po pracy trenować, jeździć w weekendy na turnieje po całej Polsce i po całej Europie i mieć swoją pasję poza codziennym życiem — dodaje.

W drodze po status PRO

Zawody w Bolonii to jeden z 6 najważniejszych turniejów europejskich roundnetowych w tym roku. Drużyny rywalizują w kategoriach dla kobiet, par mieszanych i CONTENDER, czyli takiej, w której 3 najlepsze zespoły otrzymują status PRO. To im umożliwia rywalizację w kategorii dla najlepszych drużyn w Europie i na świecie.

O celach na ten turniej mówią zawodnicy Warsaw Spikes, którzy na co dzień trenują na Mokotowie.

— Naszym celem na zawody jest zdobycie statusu PRO. Myślę, że każda z naszych drużyn aspiruje do tego, obecnie wybierają się tam od nas dwie drużyny żeńskie i jedna męska — mówi jeden z zawodników. — Ciężko trenujemy, żeby zaprezentować godnie Warszawę na arenie międzynarodowej — przyznaje drugi.

Za tydzień w Warszawie odbędzie się natomiast jeden z największych polskich turniejów roundnet - Warsaw Open.

