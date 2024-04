Sportowa hala na 20 tys. widzów obok Stadionu Narodowego? Wiceprezydent Warszawy odpowiada Przemysław Paczkowski 24.04.2024 07:11 Hala sportowa na ponad 20 tysięcy widzów może powstać w sąsiedztwie Stadionu Narodowego w Warszawie. Jak dowiedzieli się nasi reporterzy, trwają rozmowy w tej sprawie między ratuszem a ministerstwem sportu, które miałoby być inwestorem. – Szacujemy, że koszt budowy wyniesie około półtora miliarda złotych – mówi wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska.

Stadion Narodowy (autor: WTP)

W sąsiedztwie Stadionu Narodowego może powstać narodowa hala sportowa na kilkadziesiąt tysięcy widzów.

Jak mówi nam wiceprezydent Warszawy, stolica potrzebuje dużego obiektu sportowo-widowiskowego.

– Duża hala narodowa powinna powstać w Warszawie. Jest ona po prostu potrzebna. Warszawę, ale i Polskę omija wiele imprez sportowych przez to, że nie mamy takiej hali – zauważa Renata Kaznowska.

Wiceprezydent wskazuje, że działka w sąsiedztwie Stadionu Narodowego to idealne miejsce na taki obiekt.

– Tam może powstać hala na 18 do nawet 23 tysięcy widzów. Jest to więc świetne miejsce, bardzo dobrze skomunikowane, przygotowane, jest gotowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Szacujemy, że koszt wyniesie około półtora miliarda złotych plus VAT – podaje.

Jeśli inwestycja doszłaby do skutku, oznaczałoby to, że nowa hala byłaby największym tego typu obiektem w Polsce. Na razie miasto rozmawia w sprawie budowy hali narodowej z ministerstwem sportu.

Czytaj też: M. Piekarska-Twardochel o walce z chorobą: sport był dla mnie motywacją, żeby wyzdrowieć