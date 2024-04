M. Piekarska-Twardochel o walce z chorobą: sport był dla mnie motywacją, żeby wyzdrowieć Adam Abramiuk 23.04.2024 18:13 Pokonała nowotwór i zakwalifikowała się na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Polska szpadzistka Magdalena Piekarska-Twardochel opowiedziała w Radiu dla Ciebie o swojej walce z chorobą. — Sport był dla mnie ogromną motywacją, żeby wyzdrowieć — powiedziała w audycji „Czas na Igrzyska”.

Magda Piekarska-Twardochel w RDC (autor: RDC)

Olimpijka, dwukrotna medalistka mistrzostw świata i mistrzyni Europy pokonała nowotwór i zakwalifikowała się na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu.

— Traktowałam chłoniaka jak przeciwnika na planszy. Na wczesnym etapie diagnozy dowiedziałam się, że to nie będzie walka o życie, tak jak myślałam na początku, tylko o zdrowie, że jest bardzo wysoka wyleczalność teraz. Sport był dla mnie ogromną motywacją do tego, żeby wrócić i wyzdrowieć. Z tyłu głowy też myślałam o tym, że chcę się jeszcze zakwalifikować na Igrzyska i zrobiłam absolutnie wszystko, żeby tam pojechać. Udało się — powiedziała Piekarska-Twardochel.

Szpadzistka wspominała także na naszej antenie swojego wieloletniego trenera, Mariusza Kosmana, który zmarł jesienią 2021 roku.

— Ja nawet nie zdążyłam się z nim zobaczyć na żywo po Igrzyskach i pogadać. On był po prostu cały czas w szpitalu. W 2023 roku, gdybym trenowała i gdyby on żył, mielibyśmy 25-lecie. Wiedziałam, że to nie musi się wydarzyć, natomiast nie spodziewałam się, że on odejdzie — wyznała Piekarska-Twardochel.

Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu zaczną się 26 lipca.

