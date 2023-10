R. Korzeniowski w RDC: Do organizacji igrzysk w Polsce potrzebna jest jedność Adam Abramiuk 03.10.2023 11:17 Żeby zorganizować igrzyska olimpijskie w Polsce, najpierw potrzebna jest jedność w narodzie – powiedział w audycji „Czas na Igrzyska” Robert Korzeniowski. Czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym skomentował w Radiu dla Ciebie plany polskich władz dotyczące organizacji igrzysk w naszym kraju.

Robert Korzeniowski w rozmowie z Agnieszką Kobus-Zawojską (autor: RDC)

Robert Korzeniowski – czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym – mówił w audycji „Czas na Igrzyska” o planach Polski dotyczących igrzysk w naszym kraju.

W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że Polska będzie ubiegała się o organizację Letnich Igrzysk w 2036 roku. W rozmowie z Agnieszką Kobus-Zawojską mistrz olimpijski podkreśli, że decyzja leży tak naprawdę po stronie społeczeństwa.

– Jeżeli będzie wola między potencjalnymi posiadaczami mandatu do władzy przez kolejne kilkanaście lat, czyli jeśli całe społeczeństwo się dogada, to jesteśmy w stanie doprowadzić ten projekt do końca – powiedział w RDC Robert Korzeniowski.

Zdaniem Korzeniowskiego porozumienie w społeczeństwie jest kluczowe.

– Jeżeli jednak nie będzie woli politycznej i pewnego interesu ogólnospołecznego, to te igrzyska, żebym nie wiem, jakie podstawy ekonomiczne czy sportowe byśmy nie mieli, nigdy się nie wydarzą – dodał mistrz olimpijski.

Do tej pory oficjalnie pojawiły się trzy kandydatury do organizacji igrzysk 2036 roku: meksykańska (Guadalajara-Meksyk-Monterrey-Tijuana), indonezyjska (Nusantara) i turecka (Stambuł).

Rywalizację o prawo goszczenia największej sportowej imprezy globu rozważają też Egipt (Kair), Korea Płd. (Seul), Indie (Ahmedabad), Katar (Dauha), Węgry (Budapeszt), Włochy (Florencja-Bolonia), Dania (Kopenhaga), a z pomysłu wspólnej organizacji – w stulecie igrzysk w Berlinie – nie rezygnują również Niemcy i Izrael.

Najbliższe igrzyska letnie odbędą się w przyszłym roku w Paryżu, a dwie kolejne edycje w Los Angeles (2028) i australijskim Brisbane (2032).

Do tej pory Polska tylko raz starała się o prawo przeprowadzenia igrzysk – w 2006 roku zimowa olimpiada mogła gościć w Krakowie i Zakopanem, ale członkowie MKOl w głosowaniu już w pierwszej turze postawili na Turyn.

