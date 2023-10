J. Błachowicz w RDC: Chcę walczyć z kimś, kto jest wyżej w rankingu Łukasz Starowieyski 02.10.2023 22:06 Zawsze chcę walczyć z kimś, kto jest wyżej w rankingu, bo takie walki są najciekawsze dla mnie, i najwięcej mi dają — wyznał na antenie Radia dla Ciebie były mistrz świata federacji UFC Jan Błachowicz. Zawodnik MMA opowiadał w „Magazynie Sportowym RDC” o swojej kontuzji i powrocie do zdrowia.

RDC

Jan Błachowicz wrócił do treningów i chce walki w grudniu. Były mistrz świata MMA federacji UFC, który we wrześniu przeszedł operację łokcia, wierzy, że w przyszłym roku wróci na tron.

Zawodnik MMA mówił w „Magazynie Sportowym RDC”, że plan na najbliższe miesiące ma opracowany.

— Muszę spokojnie wygrać ze dwie walki, by znów móc krzyczeć „dajcie walkę o pas”— oznajmił Błachowicz.

Obecnie najważniejszy jest powrót zdrowia i formy.

— Już wznowiłem treningi, ale to są treningi na „pół gwizdka”, to jest kwestia tygodnia i będzie zapomniane o kontuzji. Jak naprawdę zrobię pierwszy cięższy sparing, to wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane, i wtedy będę mógł napisać do UFC „jestem zdrowy, mogę trenować, szykujcie walkę za dwa trzy miesiące” — mówił zawodnik.

Błachowicz chciałby walkę stoczyć w grudniu, a najpóźniej na początku stycznia.

— Zawsze chcę walczyć z kimś, kto jest wyżej w rankingu, bo takie walki są najciekawsze dla mnie, i najwięcej mi dają — wyznał.

Jan Błachowicz ostatni raz walczył w lipcu. Wówczas przegrał z Alexem Pereirą, po niejednogłośnej decyzji sędziów.

Zawodnik stoczył w oktagonie 40 walk, z których wygrał 29. Pas mistrza świata posiadał przez 13 miesięcy — od września 2020 do października 2021 roku.

Posłuchaj całej audycji: „Magazyn Sportowy” BŁACHOWICZ WRACA DO KLATKI | REWANŻ Z PEREIRĄ W UFC: WYGRAŁEM TĘ WALKĘ | WALKA Z ADAMKIEM? BEZ KAMER