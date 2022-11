Mundial w Katarze. Polska zmierzy się dziś z Meksykiem. Ekspert: musimy zwrócić uwagę na środek pola Przemysław Paczkowski 22.11.2022 06:33 Zwycięstwo kluczem do wyjścia z grupy. Polska zmierzy się dzisiaj z Meksykiem. O godzinie 17:00 reprezentacja Polski rozegra swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata w Katarze.

Mundial w Katarze. Polska zmierzy się z Meksykiem (autor: PAP/EPA/Tolga Bozoglu)

- Środek pola to najmocniejszy punkt Meksyku - mówi Michał Matlak, pasjonat futbolu meksykańskiego i ekspert Kanału Sportowego. - Ja bym tu właśnie zwrócił uwagę na dwie rzeczy, czyli po pierwsze silny środek pola. To najsilniejsza formacja reprezentacji Meksyku. W ataku jest problem z tworzeniem sytuacji, w obronie również nie ma rewelacji, nie ma tam takiego głównego lidera linii defensywnej, tak jak to było na przykład na poprzednich mundialach - wyjaśnia.



- Polska nie lubi grać z takimi zespołami - dodaje Matlak. - My, jako reprezentacja Polski nie lubimy grać przeciwko takim rywalom, którzy są od nas zwrotniejsi, którzy są ruchliwi, którzy są bardzo dobrzy też technicznie, a Meksyk taką drużyną na nieszczęście reprezentacji Polski jest. Właśnie nie tylko na ten środek pola, ale też generalnie na ten profil meksykańskich piłkarzy, inny niż piłkarzy Polski zwróciłbym uwagę. Na pewno będzie ciężko - zaznacza.





Jak wskazuje ekspert, reprezentacja Meksyku także ma swoje problemy w grze.

- Meksyk dużo gra w poprzek, Meksyk utrzymuje się dobrze przy piłce, ale nie ma z tego konkretów. Tam nie ma na tylu kreatywnych zawodników, nie ma takiej inteligencji boiskowej, żeby dopieścić to ostatnie podanie - tłumaczy.



Oprócz Meksyku, w grupie zagramy z Arabią Saudyjską i Argentyną.

