Remont stadionu miejskiego w Węgrowie jeszcze w tym roku. Trwa rozstrzyganie przetargu Beata Głozak 24.04.2024 19:21 Siedem firm chce wyremontować stadion miejski przy ul. Powstańców w Węgrowie. Inwestycja w formie zaprojektuj i wybuduj zacznie się w tym roku. Samorząd jest w trakcie rozstrzygania przetargu.

Remont stadionu miejskiego w Węgrowie jeszcze w tym roku. Trwa rozstrzyganie przetargu (autor: RDC)

W tym roku władze Węgrowa rozpoczną remont stadionu miejskiego przy ul. Powstańców. W ramach inwestycji zostaną wyremontowane trybuny z zadaszeniem, będzie wymienione ogrodzenie, powstanie siłownia zewnętrzna i część lekkoatletyczna.

– Do przetargu stanęło 7 firm – mówi burmistrz Paweł Marchela. – Bardzo zadowalająco to wygląda. Jesteśmy na etapie analizowania. Wierzę, że lada moment będziemy mogli już pochwalić się dokumentami i przystępować do procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy. Realizacja zadania potrwa 2 lata. Jest bardzo ważna z punktu widzenia nas wszystkich, mieszkańców, i długo wyczekiwana inwestycja.

Stadion przy Powstańców to główne miejsce treningowe dla węgrowskich klubów. Z inwestycji cieszą się młodzi mieszkańcy Węgrowa z którymi rozmawiała z nimi nasza reporterka Beata Głozak.

Inwestycja ma być wykonana w formule zaprojektuj i wybuduj. Jest rozpisana na ten i przyszły rok.

Czytaj też: Zdemolował sklep i groził śmiercią sprzedawcy. Powodem „nieświeże jedzenie”