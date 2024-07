Ekstraklasa piłkarska. Legia Warszawa pokonała Zagłębie Lubin 2:0 RDC 20.07.2024 22:14 Legia Warszawa rozpoczęła walkę o mistrzostwo Polski od zwycięstwa na Łazienkowskiej nad Zagłębiem Lubin 2:0.

Mecz Legia Warszawa - Zagłębie Lubin (autor: PAP/Leszek Szymański)

Legia Warszawa rozpoczęła sezon Ekstraklasy. Na inaugurację „Wojskowi” zmierzyli się z Zagłębiem Lubin. Pokonali przeciwników 2:0. Mecz odbył się na stadionie przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie.

Legia tradycyjnie uchodzi za jednego z najpoważniejszych kandydatów do mistrzostwa, ale w sobotę na inaugurację długo nie potrafiła sforsować defensywy lubinian, mimo że kontrolowała przebieg spotkania, a zadanie jeszcze bardziej ułatwiła jej czerwona kartka dla środkowego obrońcy Zagłębia Michała Nalepy w 52. minucie.

Skuteczności brakowało do 86. minuty spotkania, kiedy strzał z dystansu oddał Rafał Augustyniak, a zasłonięty bośniacki bramkarz Jasmin Buric nie zdążył skutecznie interweniować. W doliczonym czasie wynik ustalił Brazylijczyk Luquinhas (90+3.), który wrócił do Warszawy po dwóch latach spędzonych na półkuli zachodniej: najpierw w New York Red Bulls, a później w Fortalezie w ojczyźnie.

W sobotę w 1. kolejce piłkarskiej ekstraklasy zwycięstwa odniosły też ekipy Pogoni Szczecin i Radomiaka Radom, a w piątek - broniącej tytułu Jagiellonii Białystok.

Czytaj też: Gramy z Legią Warszawa! Transmisje na antenie Polskiego Radia RDC skomentuje legenda klubu