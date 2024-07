Gramy z Legią Warszawa! Transmisje na antenie Polskiego Radia RDC skomentuje legenda klubu RDC 20.07.2024 18:47 W sezonie 2024/2025 piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy mecze Legii Warszawa będą transmitowane na antenie Polskiego Radia RDC. Najbardziej utytułowany klub piłkarski w Polsce sezon rozpocznie meczem przy ul. Łazienkowskiej już dziś o godzinie 20:15. W obsadzie sprawozdawców RDC jest były piłkarz Legii Tomasz Sokołowski, który rozegrał dla stołecznego klubu prawie 300 spotkań, a po karierze piłkarskiej pracował w nim jako trener.

Od lewej: Gonçalo Feio, trener Legii Warszawa i Tomasz Sokołowski, były zawodnik Legii Warszawa, ekspert Polskiego Radia RDC (autor: RDC)

Polskie Radio RDC będzie transmitowało mecze Legii Warszawa w sezonie 2024/2025 piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. 34 kolejki sezonu piłkarskiego to ponad trzy tysiące minut, które Radio dla Ciebie zaoferuje Słuchaczom z Warszawy i Mazowsza, a dzięki możliwości słuchania radia online – również na całym świecie.

Wśród sprawozdawców RDC znajdą się dziennikarze sportowi: Miłosz Kuter, Przemysław Paczkowski, Arkadiusz Błaszczyk, Łukasz Starowieyski oraz Tomasz Sokołowski.

Tomasz Sokołowski to były zawodnik Legii Warszawa i reprezentacji Polski, związany z Polskim Radiem RDC od 2019 roku. Co tydzień występuje w roli współprowadzącego i eksperta piłkarskiego w „Magazynie Sportowym” w każdy piątek o godz. 9:10.

Dwuosobowa obsada sprawozdawców każdego meczu na antenie RDC zapewni nie tylko relację każdego meczu Legii Warszawa, ale także eksperckie analizy i komentarze nie zawsze dostrzegalne z perspektywy dziennikarza sportowego.

Na transmisję pierwszego meczu Legii zaprasza rzecznik prasowy klubu Bartosz Zasławski: – Zapraszamy słuchaczy Radia dla Ciebie na transmisję meczu pierwszej kolejki Ekstraklasy: Legia Warszawa – Zagłębie Lubin, sobota, godzina 20:15.

Zapraszamy na piłkarskie emocje od pierwszej minuty meczu Legia Warszawa – Zagłębie Lubin już dziś w Radiu dla Ciebie!

⚽️Transmisja meczu Legii Warszawa na antenie Polskiego Radia RDC⚽️



Zapraszamy na mecz pierwszej kolejki Wojskowych z Zagłębiem Lublin. Skomentują go nasi dziennikarze Tomasz Sokołowski i Miłosz Kuter



👉https://t.co/r7kIeJ9J8U pic.twitter.com/Urq286sSrs — Polskie Radio RDC (@rdcpolskieradio) July 20, 2024

Legia vs Zagłębie przy Łazienkowskiej

Legia Warszawa była bardzo aktywna w letnim oknie transferowym i pozyskała nowych piłkarzy w każdej formacji. Stołeczna drużyna przygotowywała się do gry na dwóch frontach – Ekstraklasie, gdzie jej podstawowym celem będzie odzyskanie mistrzostwa kraju, i w eliminacjach Ligi Konferencji.

W sobotę Legia podejmie Zagłębie Lubin na inaugurację rozgrywek ligowych. Będzie to wyjątkowe spotkanie dla pozyskanego z Miedziowych skrzydłowego Kacpra Chodyny, który w ubiegłym sezonie zanotował w lidze siedem goli i 10 asyst. Łącznie wystąpił w 123 meczach ekstraklasy, w których zdobył 20 bramek.

– Przejście do Legii to spełnienie marzeń. Chciałem znaleźć drużynę, w której będę miał szansę zagrać w pucharach. Klub oferuje mi wiele, żeby się rozwijać. Na pewno jestem zawodnikiem, który odpłaci się grą. Będę walczył, żeby mistrzostwo wróciło do Warszawy, bo ten klub na to zasługuje – wyznał Chodyna.

Legia po raz ostatni wygrała Ekstraklasę w 2021 roku za kadencji trenera Czesława Michniewicza. Potem po tytuł sięgnęły kolejno Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

Czytaj też: Trener Legii Goncalo Feio w RDC: w tym sezonie mamy trzy priorytety